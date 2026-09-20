Υψηλός ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου 3 μήνες μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Αυξημένος φαίνεται να είναι ο κίνδυνος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου για τους ανθρώπους που διαγιγνώσκονται με καρκίνο, διαπιστώνει μια νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο Cancer. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, ο εν λόγω κίνδυνος είναι μεγαλύτερος κατά τους πρώτους 3 μήνες μετά τη διάγνωση.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν, ειδικότερα, ότι τα άτομα στα οποία είχε διαγνωστεί διηθητικός καρκίνος παρουσίασαν 80% περισσότερα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια απ’ ό,τι θα αναμενόταν με βάση τα ποσοστά του γενικού πληθυσμού. Η συσχέτιση αυτή διέφερε σημαντικά ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ασθενών που ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο και θα ωφεληθούν από μια πιο προσεκτική αξιολόγηση του εγκεφαλοαγγειακού κινδύνου που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια μιας ήδη ευάλωτης περιόδου.

Μελέτη σε περισσότερους από 180.000 ασθενείς με καρκίνο

Προηγούμενες έρευνες έχουν διαπιστώσει μια συσχέτιση μεταξύ καρκίνου και εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά παραμένουν σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το πότε ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος και ποιοι τύποι καρκίνου συνδέονται στενότερα με αυτόν. Για να διερευνήσουν το θέμα, οι ερευνητές συνδύασαν πληροφορίες από δύο μεγάλες ισραηλινές βάσεις δεδομένων: το Εθνικό Μητρώο Καρκίνου και το Εθνικό Μητρώο Εγκεφαλικών Επεισοδίων. Η ανάλυση περιελάμβανε 182.221 ενήλικες, ηλικίας 40 ετών και άνω, στους οποίους διαγνώστηκε για πρώτη φορά διηθητικός καρκίνος μεταξύ 2014 και 2021. Οι ερευνητές παρακολούθησαν την εμφάνιση νέων ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων κατά το πρώτο έτος μετά τη διάγνωση του καρκίνου και συνέκριναν τον αριθμό που παρατηρήθηκε με αυτόν που θα αναμενόταν στον γενικό πληθυσμό.

Συνολικά, 62 στους 10.000 ασθενείς με καρκίνο υπέστησαν ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της περιόδου που μελετήθηκε. Αυτό αντιστοιχούσε σε αριθμό εγκεφαλικών επεισοδίων κατά 80% υψηλότερο από τον αναμενόμενο.

Κρίσιμη περίοδος οι πρώτοι 3 μήνες

Η ισχυρότερη συσχέτιση παρατηρήθηκε αμέσως μετά τη διάγνωση του καρκίνου: Κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 μηνών, το ποσοστό εγκεφαλικών επεισοδίων μεταξύ των καρκινοπαθών ήταν περίπου 2,5 φορές υψηλότερο από το αναμενόμενο. Σύμφωνα με την κύρια συγγραφέα, Carmit Libruder, του Πανεπιστημίου της Χάιφα και του Υπουργείου Υγείας του Ισραήλ, «οι πρώτοι μήνες μετά τη διάγνωση του καρκίνου αναδεικνύονται ως μια περίοδος αυξημένου κινδύνου ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου».

Οι ερευνητές διαπίστωσαν, επίσης, ότι η συσχέτιση διέφερε σημαντικά ανάλογα με τον τύπο της κακοήθειας. Οι ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος παρουσίασαν το υψηλότερο ποσοστό εγκεφαλικού επεισοδίου, με 162 περιπτώσεις ανά 10.000 ασθενείς. Αυτό αντιστοιχούσε σε ποσοστό περίπου 5,9 φορές υψηλότερο από το αναμενόμενο στον γενικό πληθυσμό. Ο καρκίνος του πνεύμονα συσχετίστηκε επίσης με σημαντική αύξηση, με τους ασθενείς να παρουσιάζουν ποσοστό εγκεφαλικού επεισοδίου περίπου 3,9 φορές υψηλότερο από το αναμενόμενο. Αντίθετα, ο καρκίνος μαστού και προστάτη δεν συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο.

Νέοι και βαριά νοσούντες στο επίκεντρο του κινδύνου

Το στάδιο του καρκίνου και η ηλικία του ασθενούς φάνηκε να έχουν σημασία. Σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, η αύξηση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου ήταν έντονη στους νεότερους ασθενείς και τα άτομα με προχωρημένη νόσο.

Επομένως, ότι η σχέση μεταξύ καρκίνου και εγκεφαλικού επεισοδίου δεν είναι ομοιόμορφη. Αντίθετα, ο βαθμός κινδύνου φαίνεται να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο τύπος και το στάδιο της κακοήθειας, καθώς και ο χρόνος που έχει παρέλθει από τη διάγνωση.

«Η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι ο καρκίνος προκαλεί άμεσα εγκεφαλικά επεισόδια, ούτε προσδιορίζει ποιοι μηχανισμοί ευθύνονται για τον αυξημένο κίνδυνο. Αντίθετα, εντοπίζει μοτίβα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους κλινικούς ιατρούς να αναγνωρίζουν ομάδες ασθενών που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής για εγκεφαλοαγγειακό κίνδυνο», διευκρινίζει η δρ. Libruder.

Συνολικά, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η περίοδος αμέσως μετά τη διάγνωση καρκίνου αποτελεί ένα ενδεχομένως σημαντικό χρονικό παράθυρο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το εγκεφαλικό επεισόδιο. Θα χρειαστούν περαιτέρω έρευνες για να διευκρινιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή τη συσχέτιση και να προσδιοριστεί εάν η στοχευμένη παρακολούθηση ή οι προληπτικές στρατηγικές θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου στους πιο ευάλωτους ασθενείς.

Πηγή: ygeiamou.gr

Διαβάστε επίσης

Μελατονίνη ή μαγνήσιο πριν τον ύπνο; Για το ένα υπάρχουν πολύ πιο ισχυρές ενδείξεις

Με βλεφαρίτιδα, ένας στους δύο που επισκέπτονται οφθαλμίατρο