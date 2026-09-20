Κόντης: «Δεν είχαμε υπομονή στο παιχνίδι μας»-Αθανασίου: «Έτρεξα να πανηγυρίσω μήπως πετύχουμε κι άλλο γκολ»

Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αθανασίου “έσωσε” τον βαθμό για τον ΟΦΗ, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος (2-2) με τον Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρήτιο στάδιο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης μετά το πέρας του αγώνα…

Για το γκολ του Αθανασίου: «Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ και μπράβο στην ομάδα που πάλεψε ως το φινάλε να το γυρίσει. Παλέψαμε απέναντι σε δικά μας λάθη, απέναντι σε μια ομάδα που είχε έναν βαθμό και μπράβο στον Αστέρα για την προσπάθεια.»

Για τον Αστέρα Τρίπολης: «Καμιά φορά ο “πεινασμένος” έχει περισσότερη ενέργεια. Δεν είχαμε υπομονή στο παιχνίδι μας, βιαζόμασταν και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ένας βαθμός είναι σημαντικός για εμάς.»

Ο Νίκος Αθανασίου ήταν ο… ήρωας του ΟΦΗ στην σημερινή αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης.

Το γκολ της ισοφάρισης έσωσε την… παρτίδα στο 95’ του αγώνα, χαρίζοντας στην ομάδα του Ηρακλείου έστω τον βαθμό της ισοπαλίας, ενώ ήταν μια απίστευτη εκτέλεση με σουτ εκτός περιοχής.

Αναλυτικά τόνισε στις δηλώσεις του: «Με το που σούταρα είδα ότι η μπάλα έχει καλή πορεία και έτρεξα να πανηγυρίσω για να τρέξουμε μήπως βρούμε κι άλλο γκολ. Θα το δω μετά σε βίντεο το γκολ. Ευχαριστούμε τον προπονητή του Αστέρα για τα καλά του λόγια. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, δεν υπάρχει εύκολο. Ήθελε συγκέντρωση, πριν δύο μέρες είχαμε απαιτητικό ματς. Μετά το 1-0 δώσαμε χώρο στον αντίπαλο και εκμεταλλεύτηκε κάποιες αδυναμίες μας. Το καλό είναι ότι αντιδράσαμε και τουλάχιστον πήραμε την ισοπαλία. Ήταν ένα μάθημα για να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι στη συνέχεια. Δουλεύουμε καθημερινά σε μία απαιτητική χρονιά. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό».