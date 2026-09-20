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ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτρια στην τάξη

βραζιλια
clock 22:41 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη Βραζιλία, μία 17χρονη μαθήτριά επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτριά της μέσα στο σχολείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου και καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο η καθηγήτρια και η μαθήτρια εμφανίζονται αρχικά να συνομιλούν. Ωστόσο μετά τη βαθμολόγηση γραπτού διαγωνίσματος μαθηματικών, η 17χρονη βγάζει μαχαίρι και επιχειρεί να επιτεθεί στην εκπαιδευτικό.

Τότε η καθηγήτρια σηκώνεται από τη θέση της και πιάνει τα χέρια της μαθήτριας καθώς προσπαθεί να την αφοπλίσει. Η 17χρονη συνεχίζει την επίθεση. Τελικά η καθηγήτρια δεν καταφέρνει να πάρει το μαχαίρι και τρέχει έξω.



Η μαθήτρια συνελήφθη για το περιστατικό αλλά δεν αναμένεται να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης καθώς είναι ανήλικη.

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