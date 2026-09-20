Βραζιλία: Μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτρια στην τάξη

Στη Βραζιλία, μία 17χρονη μαθήτριά επιτέθηκε με μαχαίρι σε καθηγήτριά της μέσα στο σχολείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου και καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο η καθηγήτρια και η μαθήτρια εμφανίζονται αρχικά να συνομιλούν. Ωστόσο μετά τη βαθμολόγηση γραπτού διαγωνίσματος μαθηματικών, η 17χρονη βγάζει μαχαίρι και επιχειρεί να επιτεθεί στην εκπαιδευτικό.

Τότε η καθηγήτρια σηκώνεται από τη θέση της και πιάνει τα χέρια της μαθήτριας καθώς προσπαθεί να την αφοπλίσει. Η 17χρονη συνεχίζει την επίθεση. Τελικά η καθηγήτρια δεν καταφέρνει να πάρει το μαχαίρι και τρέχει έξω.







Η μαθήτρια συνελήφθη για το περιστατικό αλλά δεν αναμένεται να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης καθώς είναι ανήλικη.

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