Ουκρανία: Εκτόξευση για πρώτη φορά βαλλιστικού πυραύλου εναντίον της Ρωσίας

Η Ουκρανία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones που έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Μόσχας, με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας να κάνει λόγο για «τη μαζικότερη» επίθεση που έχει αντιμετωπίσει η πόλη.

Σύμφωνα με τον Σεργκέι Σομπιάνιν, περίπου 450 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αεράμυνα. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε κτίριο κατοικιών, ενώ στο στόχαστρο βρέθηκε και το βασικό διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας. Ο κυβερνήτης της περιοχής ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν μια «σημαντική εγκατάσταση της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας», καθώς και εγκατάσταση logistics στην περιοχή της Μόσχας.Όπως υποστήριξε, οι εγκαταστάσεις αυτές αντιπροσωπεύουν «δισεκατομμύρια δολάρια που στηρίζουν την πολεμική μηχανή» της Ρωσίας. Η επίθεση δεν περιορίστηκε στη χρήση drones. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία χρησιμοποίησε συνολικά 10 διαφορετικούς τύπους όπλων, στην πλειονότητά τους εγχώριας ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων και ο βαλλιστικός πύραυλος Pelican.Ο Pelican είναι βαλλιστικός πύραυλος μικρού βεληνεκούς, με εκτιμώμενη ακτίνα δράσης περίπου 350 χιλιομέτρων, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να πλήξει απευθείας τη Μόσχα, σύμφωνα με την Guardian.

Ο Ζελένσκι δεν διευκρίνισε πού χρησιμοποιήθηκε, με την εκτίμηση να είναι ότι αποτέλεσε μέρος της ευρύτερης συντονισμένης επίθεσης. Οι βαλλιστικοί πύραυλοι κινούνται με ταχύτητες πολλαπλάσιες της ταχύτητας του ήχου κατά την τελική φάση της πτήσης τους, γεγονός που καθιστά την αναχαίτισή τους ιδιαίτερα δύσκολη, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα. Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν και εγχώριας κατασκευής πύραυλοι cruise Flamingo, οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερο βεληνεκές και μπορούν να φτάσουν μέχρι τη ρωσική πρωτεύουσα. Ρωσικά και ουκρανικά κανάλια στο Telegram δημοσίευσαν εικόνες από συντρίμμια που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, προέρχονταν από πύραυλο Flamingo. Οι εικόνες δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα, ενώ ο Ρουσλάν Λέβιεφ, επικεφαλής της ομάδας Conflict Intelligence Team, δήλωσε ότι τα συντρίμμια πιθανότατα προέρχονταν από Flamingo.

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