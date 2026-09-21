Ηράκλειο: Έφτασαν στα ίχνη του... εισπράκτορα για τις απάτες του ΔΕΔΔΗΕ

Στα ίχνη ενός 29χρονου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε σπείρα που εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα του ΔΕΔΔΗΕ, έφτασαν οι Αρχές στο Ηράκλειο.

Ο νεαρός φέρεται να είχε τον ρόλο του εισπράκτορα, παραλαμβάνοντας χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα, τα οποία έπειθαν να τα απομακρύνουν από το σπίτι τους για δήθεν έλεγχο.

Σύμφωνα με την έρευνα, τον περασμένο Αύγουστο είχε εμπλακεί μαζί με δύο ακόμη άτομα σε μία ολοκληρωμένη απάτη, με λεία 1.500 ευρώ από ηλικιωμένη γυναίκα, αλλά και σε μία απόπειρα.

Χθες, κατά την έρευνα στο σπίτι όπου διαμένει με τη γιαγιά του, εντοπίστηκαν και λαθραία τσιγάρα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί τόσο εκείνος όσο και η γυναίκα.

Στη συνέχεια όμως και όσο προχωρούσε η έρευνα, προέκυψε και η εμπλοκή του στις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Στην επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Η μεθοδική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση δύο (2) περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης (μια τετελεσμένη και μία απόπειρα) σε βάρος κατοίκων σε περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου.

Για τις υποθέσεις αυτές ταυτοποιήθηκε 29χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες, έχοντας το ρόλο εισπράκτορα.

Ειδικότερα, την 13.08.2026 άγνωστος τηλεφώνησε σε 46χρονη ημεδαπή προσποιούμενος υπάλληλο επιχείρησης ηλεκτρισμού και παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, την έπεισε να τοποθετήσει εκτός της οικίας της κοσμήματα και χρήματα τα οποία στη συνέχεια παρέλαβε ο 29χρονος και διέφυγε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Με αυτό τον τρόπο κατάφερε να αποσπάσει από την ημεδαπή χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των -1.500- ευρώ. Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε την 12.08.2026 ο 29χρονος με ακόμα ένα άγνωστο άτομο είχε μεταβεί σε έτερη οικία προκειμένου παραλάβει τσάντα με χρήματα και τιμαλφή 72χρονης ημεδαπής ως προϊόντα απάτης έγινε όμως αντιληπτός και διέφυγε.

Κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων, απογευματινές ώρες της 20/09/2026 αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου εντόπισαν τον 29χρονο και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία όπου διαμένει με 72χρονη ημεδαπή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -36- πακέτα τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη ταινία φόρου κατανάλωσης και συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί τελωνειακού κώδικα.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για την ταυτοποίηση των αγνώστων δραστών και την πλήρη διερεύνηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

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