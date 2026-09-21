ΕΛ.Α.Σ: Συγκροτήθηκε ο επιτελικός οργανωτικός κορμός

Στη συγκρότηση των Συντονιστικών Επιτροπών της στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον επιτελικό οργανωτικό κορμό της ΕΛ.Α.Σ που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη, τα οποία θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας.

Οι Συντονιστικές Επιτροπές θα έχουν την ευθύνη, μεταξύ άλλων, της διοργάνωσης και στήριξης δράσεων σε τοπικό επίπεδο, την εγγραφή νέων μελών, καθώς και την προώθηση της οικονομικής καμπάνιας της ΕΛ.Α.Σ.

Ας σημειωθεί ότι δεν θα είναι υποψήφια στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές τα στελέχη που συγκροτούν τις Συντονιστικές Επιτροπές και θα έχουν την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα. Τη σχετική απόφαση πήραν τα συλλογικά όργανα της Συμπαράταξης.

Δείτε τον κατάλογο των Συντονιστικών Επιτροπών ανα Περιφέρεια:

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