Συντάξεις: Πόσο αναμένεται να αυξηθούν από τον Ιανουάριο του 2027 και πώς θα δοθούν

Αύξηση της τάξεως του 2,7% αναμένεται να χορηγηθεί τον Ιανουάριο του 2027 στις συντάξεις ασφαλισμένων.

Το ποσοστό αυτό προκύπτει από τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας για την ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας και τον πληθωρισμό (1,9% + 3,5%) και το άθροισμα αυτών διαιρείται δια δύο. Ωστόσο, το ακριβές ποσοστό αύξησης προβλέπεται να προσδιοριστεί έως τις 30 Νοεμβρίου του 2026.

Επίσης επισημαίνεται πως, η αύξηση αυτή αναμένεται να δοθεί με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2027 που προκαταβάλλονται τον Δεκέμβριο και προβλέπεται να είναι ενσωματωμένη σε αυτές.

Τα παραδείγματα με τα ποσά της αύξησης

Παρακάτω παρατίθενται κάποια ενδεικτικά σχετικά παραδείγματα με ποσοστό της αύξησης 2,7% στις συντάξεις, πριν από τυχόν φορολογικές επιβαρύνσεις ή άλλες κρατήσεις. Αναλυτικά:

Εάν η μηνιαία σύνταξη ανέρχεται στα 700 ευρώ, τότε η αύξηση υπολογίζεται πως θα είναι 18,90 ευρώ τον μήνα. Η αύξηση σε ετήσια βάση θα διαμορφωθεί στα 226,80 ευρώ.

Εάν η μηνιαία σύνταξη είναι 1.100 ευρώ, τότε η η αύξηση εκτιμάται πως θα είναι 29,70 ευρώ τον μήνα. Η αύξηση σε ετήσια βάση θα ανέλθει στα 356,40 ευρώ.

Εάν η μηνιαία σύνταξη διαμορφώνεται στα 1.300 ευρώ, τότε η αύξηση υπολογίζεται πως θα είναι 35,10 ευρώ τον μήνα. Η αύξηση σε ετήσια βάση θα είναι 421,20 ευρώ τον χρόνο

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως, το τελικό όφελος για κάθε συνταξιούχο θα εξαρτηθεί από το οριστικό ποσοστό της αύξησης και τις κρατήσεις που εφαρμόζονται στη σύνταξή του.

Η ανάπτυξη και ο πληθωρισμός

Αξίζει να σημειωθεί πως, τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος έδειξαν πως, η ελληνική οικονομία αναμένεται να “τρέξει” το 2026 με ρυθμό ανάπτυξης 1,9% και πληθωρισμό 3,5%.

Επίσης επισημαίνεται πως το τελικό ποσοστό της αύξησης ενδέχεται να κυμανθεί από 2,6% έως και 3%, ανάλογα με τα οριστικά δεδομένα για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό. και με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς διευρύνεται και ο αριθμός των συνταξιούχων που θα δει στην τσέπη του πραγματική αύξηση στο ποσό που θα λάβουν.

Πηγή: enikonomia.gr

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