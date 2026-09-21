Τραγωδία στη Λάρισα: Πέθανε 15χρονος που κατέρρευσε ξαφνικά

Τραγωδία σημειώθηκε στην Καρίτσα Λάρισας, όπου ένας 15χρονος έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και, παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή, κατέληξε.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 15χρονου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις πρώτες βοήθειες στον 15χρονο παρείχε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα καθώς την ώρα της κατάρρευσής του το ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αγιάς μετέφερε ήδη περιστατικό στη Λάρισα ενώ το ίδιο συνέβαινε και με το όχημα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας από το κέντρο υγεία στους Γόννους.

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