ΠΑΣΟΚ: Φέρνει το πρόγραμμά του στη Βουλή – Έρχεται πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος

Θέμα ημερών αποτελεί η κατάθεση πρότασης νόμου από το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, η πρόταση θα κατατεθεί στη Βουλή.

Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι, μετά τους δύο κόμβους της 3ης του Σεπτέμβρη και της ΔΕΘ, αλλά και το μπρα ντε φερ του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή, έχει φανεί ποιος κάνει δυναμική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση.

Πάνω σε αυτό το «μοτίβο», το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να καλύψει το χαμένο δημοσκοπικό «έδαφος» της προηγούμενης περιόδου, επενδύοντας σε δύο κατευθύνσεις: από τη μία πλευρά, προγραμματική αντιπολίτευση στη Βουλή και από την άλλη επαφή με τους πολίτες.

Χθες, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα, ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε την έκθεση της Eurostat «κόλαφο», υποστηρίζοντας ότι «γκρεμίζει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα και διαψεύδει εκκωφαντικά τον κ. Μητσοτάκη».

Υπενθυμίζεται ότι οι προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης περιλαμβάνουν την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, προστασία της αγροτικής γης, ρύθμιση 120 δόσεων για το Δημόσιο, αλλαγή εξωδικαστικού μηχανισμού, νέο πλαίσιο λειτουργίας για τους servicers και ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό.

Οι δημοσκοπήσεις

Παρά το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στην τρίτη θέση, στη Χαριλάου Τρικούπη είναι αισιόδοξοι για το μέλλον, δίνοντας έμφαση στα ποιοτικά στοιχεία. Στελέχη του Κινήματος εκτιμούν ότι η άνοδος που καταγράφηκε στις τελευταίες μετρήσεις, μετά την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, δεν είναι τυχαία.

Γι’ αυτόν τον λόγο, το επόμενο διάστημα η «προγραμματική αντιπολίτευση» θα περάσει και μέσα από τη Βουλή. Όπως όλα δείχνουν, η πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος θα είναι η αφετηρία ενός μπαράζ νομοθετικών παρεμβάσεων. «Σύγκρουση με την κυβέρνηση σε κάθε πεδίο» σχολίαζαν κομματικές πηγές. Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι η «μάχη» της επικείμενης κάλπης επιφυλάσσει εκπλήξεις. Πολλώ δε μάλλον, όπως λένε, όταν ο πολιτικός χρόνος που απομένει είναι τεράστιος.

Συνεχίζονται οι περιοδείες

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε σαφή κατεύθυνση στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να είναι «διαβασμένοι». Να γνωρίζουν, δηλαδή, το κυβερνητικό πρόγραμμα του Κινήματος και, παράλληλα, να συνεχίσουν την άμεση επαφή με τους πολίτες.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το «μοτίβο» των περιοδειών, που δοκιμάστηκε στην Κρήτη και τη Βόρεια Ελλάδα, ήταν αποτελεσματικό. Σύμφωνα, δε, με πληροφορίες, δεν αποκλείεται την επόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μαζί με στελέχη του Κινήματος, να βρεθεί ξανά στην περιφέρεια, με το σενάριο της ακριτικής Ελλάδας να κερδίζει έδαφος.

Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν τις επόμενες ημέρες. Στο τραπέζι βρίσκεται, πάντως, ένας ευρύτερος οργανωτικός και πολιτικός σχεδιασμός, με στόχο να αναδειχθεί η ανάγκη να παραμείνει ζωντανός ο παραγωγικός ιστός της περιφέρειας και των νησιών.

πηγή: in.gr

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