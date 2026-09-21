Παρίσι και Αθήνα ετοιμάζουν κοινή ανακοίνωση για την επανέναρξη των ερευνών του καλωδίου

Στο ακριβές περιεχόμενο της ανακοίνωσης (communiqué) μέσω της οποίας θα ενημερωθούν τα παράκτια κράτη, περιλαμβανομένης της Τουρκίας, για την επανέναρξη των εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου έχουν συμφωνήσει, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες, η Αθήνα και το Παρίσι. Στην ανακοίνωση, που θα γνωστοποιηθεί επίσης στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ενδεχομένως –αναλόγως του χώρου των ερευνών– στην Αίγυπτο, θα αναφέρεται ότι «πλοίο συγκεκριμένης ονομασίας, υπό γαλλική σημαία, θα πραγματοποιήσει έρευνες για την πόντιση καλωδίου σε μη οριοθετημένες περιοχές», οι οποίες θα περιγράφονται επακριβώς, όπως και η χρονική διάρκεια των εργασιών, που, όπως ανέφερε την Πέμπτη στην ΕΡΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα εκκινήσουν «σύντομα».

Κατά τις ίδιες πηγές, ανοικτό παραμένει ποιος θα διαβιβάσει την ανακοίνωση: εάν δηλαδή αυτή θα αποσταλεί από το ερευνητικό πλοίο, από τη γαλλική Meridiam, η οποία έχει αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στην Great Sea Interconnector (GSI), ή από την ίδια τη γαλλική κυβέρνηση. Η Αθήνα δεν απορρίπτει καμία από τις τρεις εναλλακτικές. Εξάλλου, οι ελληνικές θέσεις θα έχουν κατοχυρωθεί, καθώς αφενός δεν θα ζητείται άδεια από την Τουρκία για την πραγματοποίηση των ερευνών και, αφετέρου, η NAVTEX που θα ακολουθήσει θα εκδοθεί από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, που κατά πάγια πρακτική εκδίδει τις αγγελίες προς ναυτιλλομένους για κάθε δραστηριότητα στην περιοχή ευθύνης του στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με γαλλική σημαία το καλώδιο

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι, όπως είχε μεταδώσει προ μηνός ο ανταποκριτής της «Κ» στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης, τουρκικές πηγές ανέφεραν πως «θέση της Αγκυρας είναι ότι, όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει, πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών, να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού, με στόχο να διασφαλίζονται η απαραίτητη συνεργασία, ο συντονισμός και η αποφυγή σύγκρουσης δραστηριοτήτων». Υπ’ αυτήν την έννοια, δεν είναι βέβαιο ότι η ανακοίνωση θα κριθεί «επαρκής» από την Αγκυρα, ακόμη και εάν φορέας της είναι το ίδιο το γαλλικό κράτος – εξέλιξη που θεωρείται και η πιθανότερη, ως χειρονομία καλής θελήσεως προς την κυβέρνηση Ερντογάν.

Ως εκ τούτου, η βεντάλια των πιθανών τουρκικών αντιδράσεων έχει ήδη χαρτογραφηθεί. Το ηπιότερο σενάριο προβλέπει ότι η Τουρκία θα αποδεχθεί την ανακοίνωση και θα περιοριστεί στην έκδοση δικής της –παράνομης– NAVTEX για τις έρευνες. Αλλες εκδοχές που εξετάζονται είναι να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις και διαβουλεύσεις για τη δρομολόγηση των ερευνών ή να μεταφέρει την ένταση στο πεδίο, με την αποστολή πολεμικού σκάφους στην περιοχή, παρενοχλώντας το ερευνητικό πλοίο δι’ ασυρμάτου ή επιχειρώντας να αποτρέψει την προώθηση των εργασιών – όπως είχε πράξει τον Ιούλιο του 2024 στην Κάσο.

Τρεις «ύφαλοι» προς τις κάλπες

Με ευρύ προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, με τους πολιτικούς της αντιπάλους –την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ– χωρίς ισχυρή δυναμική, αλλά και με σημαντική απόσταση από τον πήχυ της αυτοδυναμίας, εισέρχεται η Ν.Δ. στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που θα οδηγήσει στις κάλπες της άνοιξης του 2027. Οπως αναφέρουν έμπειρα στελέχη, ο Κυρ. Μητσοτάκης είναι σε θέση να διεκδικήσει μια τρίτη πρωθυπουργική θητεία, υπό την προϋπόθεση ότι η Ν.Δ. θα διαχειριστεί με επάρκεια «τρία συν τρία» προβλήματα, με τα πρώτα να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, ενώ εκείνα της δεύτερης κατηγορίας, παρότι περνούν ώς ένα βαθμό «κάτω από τα ραντάρ», μπορούν να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Μεγάλα στοιχήματα για το Μέγαρο Μαξίμου αποτελούν:

– Η αντιμετώπιση της ακρίβειας στα μέτωπα της ενέργειας και των τροφίμων, η οποία ενέχει τον κίνδυνο να ακυρώσει το συνολικό κυβερνητικό αφήγημα στο πεδίο της οικονομίας.

– Τα εθνικά θέματα, που στην παρούσα φάση λειτουργούν υπέρ της κυβέρνησης, αλλά ουδείς μπορεί να προεξοφλήσει πώς θα επηρεάσουν το εκλογικό εκκρεμές στην περίπτωση κατά την οποία η Αγκυρα επιλέξει να προκαλέσει μείζονα κρίση.

– Το ενδεχόμενο κλίματος σκανδαλολογίας που θα αποδυναμώσει τη Ν.Δ. Υπενθυμίζεται πως η μεγαλύτερη «μαύρη τρύπα» για την κυβέρνηση τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η οποία κατεγράφη και δημοσκοπικά, ήταν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πέραν των ανωτέρω μακροοικονομικών σκοπέλων, η Ν.Δ. καλείται να διαχειριστεί με επάρκεια τρεις ακόμη σημαντικές πτυχές της προεκλογικής περιόδου:

Πρώτον, παρότι συνήθως η φθορά της εκάστοτε κυβέρνησης εκκινεί από τα μεγάλα αστικά κέντρα και διαχέεται στην περιφέρεια, στην περίπτωση της Ν.Δ. την τρέχουσα τετραετία έχει συμβεί το αντίστροφο: οι δυνάμεις του κυβερνώντος κόμματος έχουν υποχωρήσει στην επαρχία, οπότε θεωρείται κρίσιμο η Ν.Δ. να διατηρήσει την ηγεμονία της στο λεκανοπέδιο και στις μεγάλες πόλεις ανά την επικράτεια. Προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατό, θα απαιτηθεί τα διλήμματα που θα τεθούν από τον Κυρ. Μητσοτάκη –και τα οποία επηρεάζουν την εκλογική συμπεριφορά των κεντρώων ψηφοφόρων– να είναι αποτελεσματικά και, πρωτίστως, να μην προκαλέσουν «αντισυσπειρώσεις».

Δεύτερον, προεξοφλείται πως σταδιακά τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα στοχεύσουν στον χώρο του Κέντρου. Προκειμένου να διατηρήσει την πολιτική του ηγεμονία, ο Κυρ. Μητσοτάκης καλείται να «αποκρούσει» τις επιθέσεις της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ για την κατάληψη τμήματος του συγκεκριμένου χώρου, καθώς είναι δεδομένο πως η Ν.Δ. θα δεχθεί πίεση εκ δεξιών, από τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και από τον Κυρ. Βελόπουλο.

Τρίτον, η Ν.Δ. θα πρέπει να δώσει μάχη ώστε το εύρος της αποχής να μην πλήξει την ίδια: υπό κανονικές συνθήκες η αποχή ευνοεί τη Ν.Δ. ως πρώτο κόμμα, αλλά και επειδή η Ν.Δ. ψηφίζεται από μεγάλους σε ηλικία ψηφοφόρους, που παραδοσιακά προσέρχονται στην κάλπη. Ομως, στις επερχόμενες εκλογές η «επιλογή του καναπέ» μπορεί να αποτελέσει –ειδικά εάν εδραιωθεί η άποψη ότι η χώρα οδηγείται σε αναμέτρηση «δύο γύρων»– διέξοδο για δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Ν.Δ., που θα την επιλέξουν προκειμένου να «στείλουν μήνυμα» στο Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης, παρότι είναι σαφές ότι το εκλογικό ακροατήριο του Ηλία Κασιδιάρη δεν τέμνεται με εκείνο της Ν.Δ., ορισμένοι εκτιμούν πως το πρώην ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής μπορεί να φέρει στις κάλπες νεανικά ακροατήρια, αυξάνοντας τη συμμετοχή, με αποτέλεσμα να «συμπιέσει», εμμέσως, το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος.

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