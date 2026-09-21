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GOSSIP - LIFESTYLE

Μαρία Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος δολοφονήθηκε… Δολοφονούνταν διαχρονικά»

μα
clock 12:00 | 21/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, μίλησε στην κάμερα της εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του αδελφού της.

Χωρίς να θελήσει να πει περισσότερα, στάθηκε στην αγάπη του κοινού για τον τραγουδιστή.

«Είμαστε καλά… Το μόνο που θέλω να πω στον κόσμο είναι ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν πειράζει για όσα ακούγονται, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο κόσμος θα θυμάται πάντα τον Γιώργο», δήλωσε

«Πώς να νιώσουμε; Εξοργισμένοι είμαστε. Ο άδικος χαμός του. Τι να πούμε για το παιδί; Είμαι πολύ θυμωμένη. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε… Δολοφονούνταν διαχρονικά. Εκμεταλλεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι την ανάγκη του», πρόσθεσε

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