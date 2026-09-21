Ηράκλειο: Το mail της ΑΑΔΕ για δήθεν επιστροφή φόρου - Τι ζητούν από τους πολίτες

Νέα προσπάθεια εξαπάτησης πολιτών βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς κυκλοφορεί μήνυμα που εμφανίζεται ως δήθεν ενημέρωση της ΑΑΔΕ και ενημερώνει τον παραλήπτη ότι δικαιούται επιστροφή φόρου ύψους 1.151 ευρώ. Στο μήνυμα, το οποίο έλαβε σήμερα και μία Ηρακλειώτισσα, αναφέρεται ότι, μετά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2025, προέκυψε ποσό επιστροφής 642 ευρώ, ενώ ζητείται από τον πολίτη να συνδεθεί στο TAXISnet και να επιβεβαιώσει τον τραπεζικό του λογαριασμό και τον IBAN, μέσω σχετικού συνδέσμου.

Στόχος των επιτήδειων είναι να αποσπάσουν προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία των πολιτών, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράνομες συναλλαγές. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πατούν τον σύνδεσμο, να μην καταχωρούν κωδικούς TAXISnet, στοιχεία καρτών, κωδικούς e-banking ή στοιχεία IBA N σε σελίδες που ανοίγουν μέσα από τέτοια μηνύματα.

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Η ΑΑΔΕ δεν ζητά από τους φορολογούμενους να επιβεβαιώσουν τραπεζικά στοιχεία μέσω ύποπτων συνδέσμων που αποστέλλονται με email ή SMS. Όποιος λάβει αντίστοιχο μήνυμα θα πρέπει να το αγνοήσει και να το διαγράψει, ενώ για οποιαδήποτε φορολογική εκκρεμότητα να μπαίνει πληκτρολογώντας ο ίδιος την επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση της ΑΑΔΕ και όχι μέσω του συνδέσμου του μηνύματος.

(κεντρική φωτογραφία ρεπορτάζ από το create.vista.com)

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