ΔΕΥΑΡ: Νέα αντιπαράθεση για το πληροφοριακό σύστημα – Ερωτήματα για το κόστος και τους όρους του διαγωνισμού

Νέα αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου σχετικά με τον διαγωνισμό για την προμήθεια νέου πληροφοριακού συστήματος, καθώς σειρά ερωτημάτων τίθεται για το κόστος, την αναγκαιότητα της αντικατάστασης και τους όρους της διακήρυξης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί, η ΔΕΥΑΡ αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα προχωρά σε έναν διαγωνισμό συνολικού ύψους περίπου 398.000 ευρώ με ΦΠΑ σε βάθος πενταετίας. Στο πλαίσιο αυτό, τίθεται το ερώτημα εάν έχει προηγηθεί τεκμηριωμένη μελέτη σκοπιμότητας που να δικαιολογεί τη συγκεκριμένη δαπάνη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο κόστος της ετήσιας συντήρησης, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της διακήρυξης που επικαλούνται οι καταγγέλλοντες, ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο 18% της αξίας του έργου. Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα για το εάν το ποσοστό αυτό υπολογίζεται και σε υπηρεσίες που παρέχονται εφάπαξ, όπως η εγκατάσταση και η εκπαίδευση, καθώς και για τις προβλέψεις περί αναπροσαρμογής του κόστους.

Τα σημεία της αντιπαράθεσης

Ένα από τα βασικά ζητήματα αφορά την υποστήριξη του υφιστάμενου συστήματος. Από την πλευρά των επικριτών της διοίκησης υποστηρίζεται ότι δεν έχει παρουσιαστεί συγκεκριμένο επίσημο έγγραφο που να τεκμηριώνει τεχνική αδυναμία του σημερινού συστήματος, ενώ γίνεται αναφορά και σε οικονομικές εκκρεμότητες προς την εταιρεία που παρέχει τη συντήρησή του.

Ερωτήματα τίθενται επίσης για τις δυνατότητες ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης. Συγκεκριμένα, αμφισβητείται ο ισχυρισμός περί αδυναμίας λειτουργίας υπηρεσιών όπως το e-bill, οι πληρωμές μέσω IRIS και η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Οι επικριτές της διοίκησης υποστηρίζουν ότι αρκετές από τις συγκεκριμένες λειτουργίες είναι ήδη διαθέσιμες ή θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν με τεχνικές ρυθμίσεις.

Αντίστοιχη συζήτηση έχει ανοίξει και για την ανάγκη μετάβασης σε περιβάλλον Cloud. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται οι καταγγέλλοντες, το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί ήδη σε Cloud υποδομή από το 2023. Ως εκ τούτου, ζητούν να διευκρινιστεί ποια ακριβώς νέα ανάγκη καλείται να καλύψει ο διαγωνισμός.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στο ζήτημα των ιστορικών δεδομένων. Ενώ η ΔΕΥΑΡ υποστηρίζει ότι η διακήρυξη προβλέπει τη διασφάλιση της μετάπτωσης των δεδομένων, επικριτές της διαδικασίας επικαλούνται σχετική πρόβλεψη του τεύχους, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται η μεταφορά ιστορικών δεδομένων και κινήσεων προηγούμενων οικονομικών χρήσεων.

Το σημείο αυτό γεννά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα διατηρηθεί η πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο και αν θα απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες για τη διατήρησή του.

Παράλληλα, αμφισβητούνται και ορισμένες από τις τεχνικές και διοικητικές προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη, με τους επικριτές να κάνουν λόγο για υπερβολικούς ή περιοριστικούς όρους και να ζητούν εξηγήσεις για τη σκοπιμότητά τους.

Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί ενόψει της προγραμματισμένης διαδικασίας του διαγωνισμού, ενώ στο επίκεντρο παραμένουν το συνολικό κόστος, η αναγκαιότητα της προμήθειας, οι όροι συντήρησης και η τεκμηρίωση των τεχνικών απαιτήσεων.

Από την πλευρά της ΔΕΥΑΡ έχει δοθεί η δική της απάντηση στα ζητήματα που έχουν τεθεί. Η αντιπαράθεση, πάντως, αναμένεται να συνεχιστεί με βασικό ζητούμενο την πλήρη τεκμηρίωση των επιλογών της επιχείρησης και την ενημέρωση των δημοτών για το οικονομικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου.

Όπως καταγγελει ο Πολιτικός Μηχανικός, Γιώργος Ταταράκης

Μετά από μέρες σιωπής, η Διοίκηση της ΔΕΥΑΡ εξέδωσε μια ανακοίνωση-μνημείο γενικολογιών, συνθηματολογίας και αόριστων υποσχέσεων περί "εκσυγχρονισμού". Αντί για συγκεκριμένους αριθμούς, έγγραφα και αποδείξεις, οι συντάκτες της κατέφυγαν σε μια φθηνή επικοινωνιακή τακτική, νομίζοντας ότι οι δημότες του Ρεθύμνου έχουν κοντή μνήμη.

Η ουσία παραμένει μία και είναι αμείλικτη: Η ΔΕΥΑΡ αυτή τη στιγμή εμφανίζει τεράστια οικονομικά ανοίγματα που ξεπερνούν τα 11,6 εκατομμύρια ευρώ (με υποχρεώσεις σε ιδιώτες και προμηθευτές άνω των 19,2 εκατ. €). Λόγω αυτής της οικονομικής ασφυξίας, μόλις τον περασμένο Αύγουστο προχώρησε σε αυξήσεις-σοκ 15% στα τιμολόγια ύδρευσης, μετακυλίοντας την κακοδιαχείριση στις πλάτες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων του Ρεθύμνου.

Και ενώ χαρατσώνει τους πολίτες για να "μαζέψει τα ασυμμάζευτα", την ίδια ακριβώς στιγμή προκηρύσσει έναν διαγωνισμό-μαμούθ για νέο λογισμικό, ο οποίος θα κοστίσει στους Δημότες σχεδόν 400.000€ (397.980 € με ΦΠΑ) σε βάθος πενταετίας!

· Σε ποια εμπεριστατωμένη μελέτη σκοπιμότητας βασίστηκε αυτή η σπατάλη;

· Ποιος αποφάσισε ότι η ΔΕΥΑΡ έχει τη πολυτέλεια να αυξάνει το ετήσιο κόστος λογισμικού κατά +860%;

· Με ποιο δικαίωμα η Διοίκηση παίζει με τους πόρους των δημοτών;

Επειδή η ΔΕΥΑΡ απέφυγε να απαντήσει στα 15 συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσα, επανέρχομαι αποδομώντας έναν προς έναν τους ψευδείς ισχυρισμούς της, βάσει διασταυρωμένων τεχνικών και υπηρεσιακών πηγών.

1. Ο ισχυρισμός περί "Ελλιπούς υποστήριξης" καταρρέει

· Η Αλήθεια: Η ΔΕΥΑΡ ισχυρίστηκε "ελλιπή υποστήριξη", την ώρα που, από πληροφορίες που έχω, οφείλει στην εταιρεία ΙΛΥΔΑ Α.Ε. πάνω από 25.000 € για τη συντήρηση των ετών 2025 και 2026!

· Νέο Ερώτημα: Υπάρχει έστω ένα επίσημο έγγραφο της ΔΕΥΑΡ που να καταγράφει τεχνική αδυναμία της εταιρείας; Αν όχι, γιατί η Διοίκηση ψεύδεται δημόσια;

2. Ο ισχυρισμός για "Αδυναμία e-bill, IRIS και Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης" είναι παντελώς ψευδής

· Η Αλήθεια:

o e-Bill & SMS: Εφόσον δεν λειτουργεί τί ακριβώς κάνει η πλατφόρμα e-bill? Από όσο γνωρίζω λειτουργεί κανονικά https://ebill.deyar.eu/ και όσο για τα SMS, σύμφωνα με τις πηγές μου, είναι ότι η ΔΕΥΑΡ το μόνο που είχε να κάνει για να λειτουργήσουν τα SMS ήταν να εγγραφεί στην αντίστοιχη πλατφόρμα SMS (Yuboto) για την αγορά τους – πράγμα που αμέλησε η ίδια! Οπότε όλη η ευθύνη είναι της ΔΕΥΑΡ.

o IRIS: Το σύστημα υποστηρίζει ήδη τις πληρωμές IRIS (όπως κάνει με επιτυχία π.χ. στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου) και το μόνο που εκκρεμούσε ήταν μια απλή ρύθμιση Webhook από τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΡ! Κάτι που έπρεπε να κάνει η ίδια η ΔΕΥΑΡ και ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ.

o Ηλεκτρονική Τιμολόγηση & ΑΑΔΕ: Η ΔΕΥΑΡ έχει υπογράψει σύμβαση Παρόχου με την ΙΛΥΔΑ (που είναι ο 3ος μεγαλύτερος Πάροχος στην Ελλάδα) από τις 17/02/2026 και εκδίδει κανονικά τιμολόγια μέσω Παρόχου από τις 16/03/2026!

· Νέο Ερώτημα: Πώς είναι δυνατόν η ΔΕΥΑΡ να επικαλείται αδυναμία έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όταν η ίδια εκδίδει χιλιάδες τιμολόγια μέσω του παρόχου της εδώ και μήνες;

3. Ο ισχυρισμός περί "Ανάγκης μετάβασης σε Cloud"

· Η Αλήθεια: Το λογισμικό της ΔΕΥΑΡ λειτουργεί ήδη σε ασφαλές Cloud περιβάλλον (Dedicated Server) από την 1η Ιουνίου 2023, σε πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Data Center, με VPN, Firewall και 24/7 παρακολούθηση, χωρίς να έχει καταγραφεί το παραμικρό πρόβλημα ασφαλείας. Όσο για το G-Cloud, σύμφωνα με τις πηγές μου, η εταιρεία ΙΛΥΔΑ Α.Ε. διαθέτει τεράστια εμπειρία (έχει υλοποιήσει το e-University του Υπουργείου Παιδείας), αλλά η ΔΕΥΑΡ ουδέποτε ζήτησε τέτοια μετάβαση! Ωστόσο, να καταθέσω την αναφορά που είχα, ότι το G-Cloud ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ και μάλιστα έχει μεγαλύτερο κόστος από ότι το σημερινό CLOUD σύστημα που διαθέτει η ΔΕΥΑΡ.

· Νέο Ερώτημα: Γιατί η ΔΕΥΑΡ παρουσιάζει ως "νέα ανάγκη" υποδομές Cloud που ήδη διαθέτει και χρησιμοποιεί;

4. Το σκάνδαλο του "Πλαφόν 18%" στη Συντήρηση

· Η Αλήθεια: Η ΔΕΥΑΡ στη διακήρυξη απαγορεύει στους υποψήφιους αναδόχους να προσφέρουν ετήσια συντήρηση κάτω από το 18% της αξίας του έργου! Παράλληλα, το ποσοστό αυτό υπολογίζεται πάνω στο συνολικό τίμημα (δηλαδή ακόμα και πάνω στις εφάπαξ υπηρεσίες εκπαίδευσης/εγκατάστασης), ενώ στο τεύχος υπάρχουν κραυγαλέες αντιφάσεις που επιτρέπουν ετήσια αναπροσαρμογή 5%!

· Νέο Ερώτημα: Ποιος δημόσιος οργανισμός απαγορεύει στους προμηθευτές να δώσουν φθηνότερη προσφορά; Ποια μελέτη επέβαλε το κατώτατο όριο του 18%, το οποίο απλά "κλειδώνει" ένα τεράστιο ετήσιο χαράτσι υπέρ του μελλοντικού αναδόχου;

5. Η εξαπάτηση για τα "Ιστορικά Δεδομένα"

· Η Αλήθεια: Στην ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑΡ υποστηρίζει ότι διασφαλίζεται η μετάπτωση των ιστορικών δεδομένων. Όμως, στη σελίδα 100 του τεύχους διακήρυξης αναγράφεται ρητά ότι "Δεν απαιτείται η μεταφορά ιστορικών δεδομένων και κινήσεων από προηγούμενες οικονομικές χρήσεις"!

· Νέο Ερώτημα: Πώς θα βλέπουν οι υπάλληλοι και οι πολίτες τους παλιούς λογαριασμούς; Θα πληρώνει η ΔΕΥΑΡ έξτρα χρήματα στις παλιές εταιρείες για να κρατάει πρόσβαση στο αρχείο; Εφόσον, η ΔΕΥΑΡ αναφέρει ότι υπάρχει σαφώς μεταφορά δεδομένων, τότε γιατί υπάρχει ο όρος της ΜΗ Ιστορικότητας στη σελίδα 100;

Η προσπάθεια της Διοίκησης της ΔΕΥΑΡ να βαφτίσει το ψάρι "κρέας" απέτυχε. Οι δικαιολογίες καταρρίπτονται μία προς μία από τα ίδια τα έγγραφα, τους αριθμούς και τις απτές αποδείξεις.

Ο διαγωνισμός των 217 σελίδων, που συντάχθηκε μέσα σε μόλις 11 εργάσιμες ημέρες εν μέσω Αυγούστου, βρίθει φωτογραφικών όρων (ISO, υπερβολικές προϋποθέσεις, συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού) και οδηγεί σε μια προκλητική σπατάλη σχεδόν 400.000 €.

Καλούμε τη Διοίκηση της ΔΕΥΑΡ Να σταματήσει να επιβαρύνει τους δημότες του Ρεθύμνου για να καλύψει δικές της αδικαιολόγητες επιλογές.

Εάν η ΔΕΥΑΡ επιμείνει να προχωρήσει στον διαγωνισμό της 24ης Σεπτεμβρίου, η ευθύνη των εμπλεκομένων –πολιτική, διοικητική και νομική– θα είναι ακέραια.

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