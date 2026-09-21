Νικολαΐδης: «Ήταν αφύσικο που πέθανε η Αλεξάνδρα, ήμασταν πολύ αγαπημένοι, πολύ μαζί»

Ο Ντέμης Νικολαϊδης δημιούργησε ένα καθηλωτικό ηχητικό ντοκιμαντέρ για τη σειρά LiFO Podcasts και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο διαζύγιό του από τη Δέσποινα Βανδή.

«Το διαζύγιο, μετά από τόσα χρόνια, είναι μία απώλεια. Και να θέλουν δύο άνθρωποι να χωρίσουν… Ξέρεις, καμιά φορά μεγαλώνουν οι άνθρωποι, είναι μαζί χρόνια αλλά μπορεί να μεγαλώνουν και γίνονται λίγο διαφορετικοί, όχι αναγκαστικά κακοί. Κάποια γεγονότα μπορεί να επηρεάζουν τον έναν και τον άλλον διαφορετικά. Αν δεν ασχοληθείς και πάρα πολύ, αν το μυαλό σου είναι αλλού, αν δεν υπάρχει μεγάλη επικοινωνία, καμιά φορά μεγαλώνεις διαφορετικά και κάποια στιγμή, ξέρεις, το χάνεις. Οπότε μπορεί να είναι καλό να χωρίσεις

Δεν είναι όλα τα διαζύγια κακά, υπάρχουν και διαζύγια που μπορεί να λες “Πέρασα πολύ καλά, αλλά πρέπει να χωρίσω για να συνεχίσω”. Και να θέλεις να χωρίσεις όμως, το ότι έχεις μία οικογένεια και έναν τρόπο ζωής και αυτό αλλάζει, είναι μία απώλεια. Μπορεί από τη μία να λες “καλά έκανα που χώρισα”, από την άλλη όμως είναι στενάχωρο, τα παιδιά στη μέση. Αλλά, δεν είμαι ο μόνος, πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό, δεν είμαι ο τύπος που παραπονιέται για κάτι. Δύσκολο ήταν, αλλά ήταν όπως γίνεται σε ένα διαζύγιο για τον οποιονδήποτε άνθρωπο» εξομολογήθηκε

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον θάνατο της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2025, σε ηλικία μόλις 41 ετών.

«Το άλλο μετά με την Αλεξάνδρα ήταν πιο… Δεν είναι ότι χάνεις τον μπαμπά σου, τη μαμά σου επειδή μεγάλωσε. Όταν όμως είναι λίγο αφύσικο και χάνονται νέοι άνθρωποι, κοστίζει πολύ. Κοστίζει γιατί ήμασταν πολύ αγαπημένοι. Θεωρώ ότι αν πω πολλά πράγματα, θα είναι ύβρις γι’ αυτό το θέμα. Απλά πήρα πολλά από το πόση αξιοπρέπεια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος βλέποντας το σώμα του να χάνεται και βλέποντας τον θάνατο μπροστά. Είναι τρομερά τα μαθήματα που μπορείς να πάρεις. Μπορώ μόνο να αναπολώ και να το σκέφτομαι με χαμόγελο», υποστήριξε.

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