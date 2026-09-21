Κρήτη: Εκτός ελέγχου η τιμή του ντίζελ - Χαώδης διαφορά από τα 1,60 στα 2,27 ευρώ

Έντονη είναι η ανησυχία και η αγανάκτηση στους ιδιοκτήτες ταξί και τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, καθώς η σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων επιβαρύνει πλέον δραματικά το λειτουργικό κόστος των επαγγελματιών του κλάδου.

Για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μίλησαν στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σημειαντωνάκη ο Στράτος Μαγκουσάκης, πρόεδρος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, και ο Γιάννης Βαρδαβάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Νομού Ηρακλείου.

Ο κ. Μαγκουσάκης εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους κυβερνητικούς χειρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η μεγάλη αύξηση στην τιμή του ντίζελ έχει φέρει τους επαγγελματίες αντιμέτωπους με ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, από περίπου 1,60 ευρώ στην αρχή της τουριστικής περιόδου, η τιμή του ντίζελ έχει φτάσει σήμερα περίπου στα 2,27 ευρώ, με τη διαφορά αυτή, όπως σημείωσε, να είναι πλέον αδύνατο να απορροφηθεί από τους επαγγελματίες.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα μέτρα που είχαν ληφθεί κατά την έναρξη του πολέμου, όταν, όπως είπε, η κυβέρνηση είχε επιβάλει πλαφόν ύψους 0,10 ευρώ σε διυλιστήρια και πρατήρια, συμβάλλοντας στη συγκράτηση των τιμών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, σήμερα δεν υπάρχει αντίστοιχη παρέμβαση, ενώ το νέο πακέτο στήριξης αναμένεται να ανακοινωθεί όταν η θερινή περίοδος θα έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Στο επίκεντρο ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης

Ως βασική παρέμβαση για την αποκλιμάκωση των τιμών ο κ. Μαγκουσάκης έθεσε τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβερνητική διαχείριση του ζητήματος, επικαλούμενος παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία, όπου, όπως υποστήριξε, έχουν προχωρήσει σε μειώσεις φόρων στα καύσιμα.

Όπως ανέφερε, την ίδια ώρα η Ελλάδα θέτει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να λάβει έγκριση για αντίστοιχη μείωση.

Ο πρόεδρος των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων αναφέρθηκε, τέλος, και στη γενικότερη οικονομική κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικές αναφορές για την πορεία της οικονομίας και την πρόωρη αποπληρωμή χρέους δεν αντανακλούν, όπως είπε, την καθημερινότητα των πολιτών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

«Ακροβατεί σε λεπτό σχοινί» ο κλάδος των ταξί

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Βαρδαβάκης στάθηκε στην αύξηση του κόστους λειτουργίας των ταξί, επισημαίνοντας ότι η βιωσιμότητα του κλάδου βρίσκεται υπό έντονη πίεση.

Όπως ανέφερε, τα λειτουργικά έξοδα έχουν αυξηθεί περίπου 30%, ενώ το κόμιστρο παραμένει ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα από το 2022, με μοναδική σημαντική αλλαγή την αύξηση της χρέωσης αναμονής από 15 σε 20 ευρώ.

Ο κ. Βαρδαβάκης άσκησε επίσης κριτική για την πορεία των τιμών των καυσίμων, αφήνοντας αιχμές για φαινόμενα κερδοσκοπίας και για πιθανή λειτουργία καρτέλ στη διακίνηση και διανομή των καυσίμων στην ελληνική αγορά.

Οι εκπρόσωποι των δύο κλάδων ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας ότι η συνεχιζόμενη αύξηση του κόστους καυσίμων, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα, δημιουργεί πλέον σημαντικές πιέσεις στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.

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