Μ. Αποστολάκη στο Ράδιο Κρήτη: Θα έπρεπε να ζούμε σε μια ελεύθερη οικονομία και όχι σε μία ζούγκλα

"Η ΕΕ δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη να μειώνουν τον ΕΦΚ στα καύσιμα" δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σημειαντωνάκη η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, σχολιάζοντας τη δήλωση του πρωθυπουργού ότι θα θέσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η κα Αποστολάκη σημείωσε ότι ο φόρος πχ στην αμόλυβδη στη χώρα μας είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσθέτοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να δραπετεύσει από την ίδια του την πολιτική και ρητορική, λέγοντας στην κοινή γνώμη τη μία ότι δεν μας επιτρέπεται ως χώρα να μειωσουμε τον ΕΦΚ και την άλλη ότι μία ενδεχόμενη μείωση θα ήταν αναποτελεσματική για τους καταναλωτές.

"Θα έπρεπε να ζούμε σε μια ελεύθερη οικονομία και όχι σε μία ζούγκλα"

Η κα Αποστολάκη άσκησε παράλληλα έντονη κριτική αναφορικά με τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους το οποίο έφτασε το 1/3 του ΑΕΠ της χώρας, παραπέμποντας σε αριθμούς, που όπως είπε δεν αμφισβητουνται: Τα κόκκινα δάνεια το 2019 ήταν 90 δισ ευρώ και μέσα σε 7 χρόνια μειώθηκαν σε μόλις 80 δισ ευρώ και κατηγόρησε την κυβέρνηση για πολιτική που καλλιεργεί τις ανισότητες: από τη μία υπερκέρδη σε ομίλους και τράπεζες και από την άλλη καμία προστασία στους πολίτες.

Ανέφερε μάλιστα φέρνει στη Βουλή τις καταγγελίες δανειοληπτών για καθυστερήσεις και προβλήματα στην εφαρμογή της από τριμήνου απόφασης του Αρείου Πάγου από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ζητά εξηγήσεις για το κατά πόσο η κυβέρνηση έχει διασφαλίσει την πλήρη και ομοιόμορφη εφαρμογή της δικαστικής απόφασης.

Ακούστε τη συνέντευξη της Μιλένας Αποστολάκη στο Ράδιο Κρήτη

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