Παπαπροδρόμου στο Ράδιο Κρήτη για απάτες: Να ενεργοποιήσουμε την φυσική νοημοσύνη απέναντι στην τεχνητή

Την προσοχή των πολιτών αναφορικά με τις απάτες, με μεθόδους πλέον και τεχνητής νοημοσύνης, εφιστά ο πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ Γιώργος Παπαπροδρόμου σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη, στην εκπομπή της Ρένας Σημειαντωνάκη.

Οι συμβουλές προς τους πολίτες είναι να κλείνουμε άμεσα το τηλέφωνο και να επικοινωνούμε με αυτόν που υποτίθεται ότι μας καλεί, να μην μοιραζόμαστε με κανέναν και για κανέναν λόγο τα προσωπικά μας στοιχεία και να καταγγέλουμε απάτες ή απόπειρες στην αστυνομία, σε μία εποχή που θύματα απάτης δεν πέφτουν μόνο πολίτες αλλά εταιρίες - κολοσσοί, ακόμα και κράτη.

Ερωτηθείς για το αν τα μέτρα που λαμβάνει η Πολιτεία για την προστασία των πολιτών επαρκούν, ο κ. Παπαπροδρόμου ζήτησε γρηγορότερα αντανακλαστικά από πλευράς Δικαιοσύνης, με μία νέα Εισαγγελική Αρχή, ώστε ένας εισαγγελέας, να μπορεί άμεσα να εξετάζει καταγγελίες πολιτών που "ανεβαίνουν" στο gov.gr και να ασχολείται γενικότερα με τον κυβερνοχώρο.

Ακούστε τη συνέντευξη του κ. Παπαπροδρόμου στο Ράδιο Κρήτη

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