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GOSSIP - LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή στα 27 του ο γιος της Cindy Crawford

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clock 14:00 | 21/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Presley Gerber, μοντέλο και μοναχογιός της Cindy Crawford και του επιχειρηματία Rande Gerber, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ο θάνατός του σημειώθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου σε εγκατάσταση αποκατάστασης στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με τα αρχεία του Los Angeles County Medical Examiner. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία θανάτου.

Η οικογένειά του, Cindy Crawford, Rande Gerber και Kaia Gerber, ζήτησε ιδιωτικότητα «σε αυτή την πολύ δύσκολη και οδυνηρή στιγμή».

Τα τελευταία χρόνια, ο Presley μίλησε δημόσια για την ψυχική του υγεία, την κατάθλιψη, την εξάρτηση και την προσπάθειά του να παραμείνει σε πορεία αποκατάστασης. Δημιούργησε μάλιστα μια σειρά βίντεο με τίτλο «Mental Health Mondays», μέσα από τα οποία μοιραζόταν προσωπικές εμπειρίες και μιλούσε για την ανάγκη να ζητά κανείς βοήθεια χωρίς ντροπή και χωρίς φόβο.

«Είτε βοηθήσω έναν άνθρωπο είτε εκατό να βγουν από εκεί που κάποτε βρισκόμουν εγώ, αυτό είναι το μόνο που χρειάζομαι», είχε πει σε podcast, αναφερόμενος στη δική του εμπειρία με την ψυχική υγεία.

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