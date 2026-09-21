Christina O: Από πολεμική φρεγάτα στο θρυλικό γιοτ του Αριστοτέλη Ωνάση

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Από πολεμικό πλοίο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα από τα πιο διάσημα γιοτ του 20ού αιώνα. Η Christina O, το θρυλικό σκάφος του Αριστοτέλη Ωνάση, συνδέθηκε με την πολυτέλεια, τη διεθνή κοσμική ζωή και με μερικές από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της εποχής.

Το πλοίο κατασκευάστηκε στον Καναδά ως HMCS Stormont, φρεγάτα του Βασιλικού Καναδικού Ναυτικού, και συμμετείχε σε αποστολές στον Ατλαντικό και στην Απόβαση της Νορμανδίας το 1944. Μετά τον πόλεμο πέρασε στην ιδιοκτησία του Ωνάση, ο οποίος το μετέτρεψε σε πολυτελές γιοτ και του έδωσε το όνομα της κόρης του, Χριστίνας.

Η μεταμόρφωση ήταν εντυπωσιακή. Το μήκους περίπου 99 μέτρων πλοίο απέκτησε πολυτελείς χώρους, 17 καμπίνες και μια ιδιαίτερη πισίνα στο κατάστρωμα, το δάπεδο της οποίας μπορούσε να ανυψωθεί και να μετατραπεί σε πίστα χορού.

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(Η πισίνα που έγινε πίστα χορού)

Το γιοτ των διάσημων καλεσμένων

Η Christina O έγινε σημείο συνάντησης της διεθνούς ελίτ. Στο κατάστρωμά της βρέθηκαν προσωπικότητες όπως ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο Φρανκ Σινάτρα, η Μέριλιν Μονρόε και ο Τζον Φ. Κένεντι.

Ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του γιοτ έχει και η Μαρία Κάλλας, με την οποία ο Ωνάσης διατηρούσε μια από τις πιο γνωστές σχέσεις του 20ού αιώνα. Προς τιμήν της, ένας από τους χώρους του σκάφους φέρει σήμερα το όνομα Maria Callas Lounge.

Ανάμεσα στα στοιχεία που διατηρούνται από την εποχή του Ωνάση είναι επίσης το Ari’s Bar, καθώς και το χαρακτηριστικό τζάκι από λάπις λάζουλι στο κεντρικό σαλόνι.

Η ζωή της Christina O μετά τον Ωνάση

Μετά τον θάνατο του Αριστοτέλη Ωνάση το 1975, το γιοτ πέρασε σε διαφορετικά χέρια και ακολούθησε μια μακρά περίοδος αλλαγών. Το 1978 παραδόθηκε στο Ελληνικό Ναυτικό και στη συνέχεια πωλήθηκε.

Έπειτα από εκτεταμένη ανακαίνιση, επέστρεψε στην ενεργό δράση ως Christina O, λειτουργώντας σήμερα ως πολυτελές ναυλωμένο γιοτ.

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(O Ουίνστον Τσώρτσιλ πάνω στο «Christina O» στη Νέα Υόρκη το 1961. Πηγή: AP)

Παρά τις σύγχρονες προσθήκες, διατηρεί αρκετά από τα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την εποχή του Ωνάση, αποτελώντας ένα πλωτό κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού εφοπλισμού και της διεθνούς κοσμικής ζωής

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