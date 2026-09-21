Δήμος Ηρακλείου: Yπέγραψε τη σύμβαση για τη μελέτη κατασκευής των κτιρίων του Αθλητικού Κέντρου Αγίας Αικατερίνης

Την σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής των κτιρίων του Αθλητικού Κέντρου Αγ. Αικατερίνης, υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη, του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας, του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Αικατερίνης Μηνά Μαυροειδή και του στελέχους της Τεχνικής Υπηρεσίας Γιάννη Σπυριδάκη, το πρωί της Δευτέρας 21/9 στη Λότζια.

Η μελέτη αφορά την κατασκευή δύο βιοκλιματικών κτιρίων έκτασης 268 τ.μ. και 179 τ.μ. καθώς και κοινό υπόγειο έκτασης 468 τ.μ. στα οποία προβλέπεται μεταξύ άλλων η κατασκευή αποδυτηρίων, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, κυλικείου, χώρων διοίκησης, καθώς βοηθητικών χώρων. Με την υλοποίηση της, το Αθλητικό Κέντρο της Αγίας Αικατερίνης θα λάβει την τελική του μορφή. Όπως είναι γνωστό, έχουν ήδη κατασκευαστεί ένα γήπεδο μπάσκετ με ελαστικό ακρυλικό τάπητα, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5X5 με συνθετικό χλοοτάπητα, ο χώρος στάθμευσης και οι υποδομές ηλεκτροφωτισμού και δικτύου απορροής των ομβρίων υδάτων.

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Λίγο πριν την υπογραφή της σύμβασης, συζητήθηκαν ιδέες και προτάσεις για την βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων των βιοκλιματικών κτιρίων με τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της περιοχής, των κατοίκων και των επισκεπτών και όλες οι πλευρές συμφώνησαν να βρίσκονται σε συνεννόηση για την τελική μορφή της μελέτης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός δεν παρέλειψε να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Μηνά Μαυροειδή και στην πολυετή προσφορά του στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης, αναφέροντας: «Ο Μηνάς Μαυροειδής είναι η κινητήρια της Αγίας Αικατερίνης, για περισσότερο από 40 χρόνια και έχει επιτύχει πάρα πολλά πράγματα, ασκώντας και πίεση στις αρχές όλα με καλή προαίρεση. Κατάφερε μια συνοικία που ξεκίνησε σαν μια εργατογειτονιά, κατέληξε να είναι μια από τις αναπτυσσόμενες περιοχές με πολλές υποδομές, με σχολεία, με πολιτιστικό κέντρο, με το Αθλητικό Κέντρο και με την προοπτική να αποκτήσει και την πολύ σημαντική κοινωνική δομή του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.Α.Π.Η. της Αγίας Αικατερίνης».

Ο προϋπολογισμός για την εκπόνηση της μελέτης με ορίζοντα υλοποίησης τους 8 μήνες, φτάνει τα 119.520 ευρώ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου καθώς και από την Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025.

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