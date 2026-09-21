Ιεράπετρα: Τροχαίο με παράσυρση 16χρονης - Στο προσκήνιο η απουσία σχολικού τροχονόμου

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Αναστάτωση και έντονη ανησυχία επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Γρα Λυγιάς στην Ιεράπετρα, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, με θύμα μια 16χρονη μαθήτρια ακριβώς έξω από το σχολικό συγκρότημα της περιοχής.

Το περιστατικό συνέβη όταν η ανήλικη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο χρησιμοποιώντας τη διάβαση πεζών. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε την κοπέλα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει στο πόδι.

Στο σημείο επικράτησε αναταραχή, ενώ άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη 16χρονη και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη φροντίδα των τραυμάτων της.

Στο "μικροσκόπιο" της Τροχαίας τα αίτια

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για το συμβάν, εξετάζοντας τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του οχήματος δεν αντελήφθη εγκαίρως τη μαθήτρια πάνω στη διάβαση.

Κραυγή αγωνίας για την οδική ασφάλεια των μαθητών

Το ατύχημα φέρνει στην επιφάνεια με τον πιο δραματικό τρόπο ένα σοβαρό κενό στην ασφάλεια των παιδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο σημείο –το οποίο χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση οχημάτων– δεν έχει τοποθετηθεί φέτος σχολικός τροχονόμος.

Γονείς και εκπαιδευτικοί εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους, τονίζοντας ότι η παρουσία τροχονόμου κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών είναι απολύτως αναγκαία για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών.

Το σημερινό τροχαίο αποτελεί καμπανάκι κινδύνου για τους αρμόδιους φορείς, από τους οποίους ζητείται η άμεση λήψη μέτρων πριν σημειωθεί κάποιος σοβαρότερος τραυματισμός.

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