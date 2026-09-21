Ν. Αντωνακάκης : Το έργο ανακαίνισης και στατικής ενίσχυσης του ΚΥ Χάρακα χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας

Συνάντηση με το Διοικητή της 7ης ΥΠΕ, κ. Νεκτάριο Παπαβασιλείου και την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Κέντρου Υγείας Χάρακα, κα Κατερίνα Χάουσνερ.

Το έργο της ανακαίνισης και στατικής ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Χάρακα, θα ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας, όπως ενημερώθηκαν ο Νίκος Αντωνακάκης, Διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη και η κα Κατερίνα Χάουσνερ, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Κέντρου Υγείας Χάρακα στο πλαίσιο επίσκεψής που πραγματοποίησαν στα γραφεία της 7ης ΥΠΕ.

Το Κέντρο Υγείας Χάρακα στεγάζεται σε ένα κτίριο πεπαλαιωμένο που χρήζει καθολικής ανακαίνισης, με σκοπό να εναρμονιστεί με τα σύγχρονα πρότυπα των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου ενημέρωσε σχετικά με την πορεία υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου.

Ειδικότερα :

Η μελέτη του εν λόγω έργου χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», όπως και σε άλλα Κέντρα Υγείας έχει ολοκληρωθεί.

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει εγκρίνει τη μελέτη. Έχει προηγηθεί η ταχτοποίηση των πολεοδομικών ζητημάτων στην Πολεοδομία Υπηρεσία του Δήμου Αρχανών – Αστερουσιών.

Η διαδικασία εκπόνησης και ολοκλήρωσης της μελέτης και η πολεοδομική αδειοδότηση δεν κατέστησε εφικτή τη σύγκλιση με τα αυστηρά χρονικά πλαίσια των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Ωστόσο, η χρηματοδότηση του έργου είναι διασφαλισμένη, αφού πρόκειται να ενταχθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα στο Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας.

Πρόκειται για μία πολύ θετική εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή Χάρακα. Δεν πρόκειται για ένα ακόμη αίτημα μιας τοπικής κοινωνίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην ευρύτερη περιοχή.

Επιπλέον, στο περιθώριο της επίσκεψης, ο Νίκος Αντωνακάκης συζήτησε με το κ. Νεκτάριο Παπαβασιλείου το θέμα της επικείμενης θέσπισης ειδικού κλάδου νοσηλευτών, τονίζοντας τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από τη ρητή πρόβλεψη στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, για τη δημιουργία διακριτών Κλάδων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας: ΠΕ Νοσηλευτικής Ε.Σ.Υ., ΤΕ Νοσηλευτικής Ε.Σ.Υ. και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ.Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα, που είχε θέσει και ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο Νίκος Αντωνακάκης υπογράμμισε ωστόσο, ότι η θεσμική αναγνώριση αποτελεί την αρχή και όχι το τέλος της προσπάθειας, προσθέτοντας ότι, η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει σε στοχευμένα θεσμικά και οικονομικά κίνητρα, ώστε οι νέοι να επιλέγουν τις πανεπιστημιακές σπουδές Νοσηλευτικής, οι νέοι πτυχιούχοι να επιλέγουν το ΕΣΥ ως επαγγελματική προοπτική και, κυρίως, οι Νοσηλευτές που ήδη υπηρετούν σε αυτό, να έχουν λόγους να παραμείνουν και ότι η θεσμική αυτή αλλαγή θα πρέπει να συνοδευτεί από σύγχρονους οργανισμούς νοσοκομείων, επαρκή στελέχωση, σαφή υπηρεσιακή εξέλιξη, ουσιαστική μισθολογική αναβάθμιση και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κινήτρων για τους Νοσηλευτές. Μόνο έτσι η αναγνώριση του διακριτού Κλάδου θα αποκτήσει πραγματικό περιεχόμενο στην καθημερινότητα του ΕΣΥ.

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