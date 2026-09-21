Ηράκλειο: Στην τελική ευθεία το εμβληματικό έργο της αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης

Στην τελική ευθεία μπαίνει το εμβληματικό έργο της αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης του Ηρακλείου που εξελίσσεται στους κάθετους δρόμους από τη Δημοκρατίας τη Χαριλάου Τρικούπη και τη λεωφόρο Κνωσού. Πρόκειται για τα τελευταία χιλιόμετρα του εμβληματικού Φιλόδημου, δια μέσω του οποίου το Ηράκλειο γύρισε σελίδα, μέσα από την αντικατάσταση του δικτύου υδροδότησης σε μια έκταση 150 χιλιομέτρων σε ολόκληρη την πόλη.

Στο πλαίσιο του έργου που εκτελείται εγκαταλείπεται το παλαιό δίκτυο, και τοποθετούνται νέα δίκτυα με σύγχρονους αγωγούς δια μέσω των οποίων οι καταναλωτές θα τροφοδοτούνται με νερό χωρίς τις σημερινές απώλειες που καταγράφονται.

Το τμήμα που απομένει να γίνουν αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης αναπτύσσεται στους κάθετους δρόμους ανάμεσα στην οδό Δημοκρατίας, Χαριλάου Τρικούπη, τη μικρή Κνωσού -με αφετηρία την Όαση- έως το ύψος του νεκροταφείου του Αγίου Κωνσταντίνου.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν εργοτάξια στην οδό Καποδιστρίου, Διονυσίου Σολωμού Μονής Αρετίου Φωτάκη. Επίσης στη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως στο τμήμα ανόδου από την συμβολή της με την οδό Β. Σμπώκου έως την Λ. Κνωσού κάτω από την γέφυρα.

Αντίστοιχα εργασίες θα αναπτυχθούν και στην κάθοδο της λεωφόρου Εθν. Αντιστάσεως από την συμβολή της με την Μονής Πρεβέλης έως την Μαξίμου Μαργουνίου. Τέλος εργασίες θα γίνουν στην οδό Μονής Πρέβελης από την συμβολή της με την Γερωνυμάκη έως την οδό Ιτάνου. Το έργο εξελίσσεται με αυστηρό πρωτόκολλο σε σχέση με την τήρηση των μέτρων που θα πρέπει να λαμβάνονται για τα δέντρα που έχουν φυτευτεί στις περιοχές αυτές, μετά και το φρικτό δυστύχημα της λεωφόρου Δημοκρατίας.

Οι εργασίες που εκτελούνται όπως είναι φυσικό προκαλούν σοβαρή κυκλοφοριακή επιβάρυνση για την οποία η ΔΕΥΑΗ ζητά κατανόηση. Η ολοκλήρωση της παρέμβασης αυτής, αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα της ύδρευσης στην πόλη, καθώς αυτό το οποίο επιτυγχάνεται είναι να φτάνει στους δημότες το νερό με αυξημένη πίεση διότι θα είναι τα δίκτυα καινούρια και παράλληλα θα εξασφαλίζεται ο απόλυτος έλεγχος των πιθανών διαρροών.

Την ίδια στιγμή προχωρά και η σχεδιασμός για την ανάθεση της μελέτης εγκατάστασης νέου αγωγού της Τυλίσου. Συγκεκριμένα αυτό το οποίο εξετάζεται είναι η δυνατότητα να αναπτυχθεί ο αγωγός σε μια πορεία που θα μπορεί να μεταφέρει στο Ηράκλειο και τα νερά της Τυλίσου και τα νερά των πηγών του Αγίου Μύρωνα και πιθανές παροχές νερού από τον Αλμυρό ποταμό.

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