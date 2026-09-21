ΔΕΥ.21 Σεπ 2026 17:27
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Καλοκαιρινός για δημοσίευμα Bild: «Αδόκιμος και υποτιμητικός ο χαρακτηρισμός «no-name» για τον ΟΦΗ»

καλοκαιρινος
clock 15:22 | 21/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Δήλωση – απάντηση στον υποτιμητικό χαρακτηρισμό «ομάδα χωρίς όνομα» όπως χαρακτήρισε τον ΟΦΗ η γερμανική ιστοσελίδα Bild έστειλε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Τονίζοντας ότι ο ΟΦΗ έχει μια ιστορία που ξεκινάει από το 1925, ότι η υστέρηση σε χρηματιστηριακή αξία δεν σημαίνει ανωνυμία, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με αθλητικές επιδόσεις και επιτεύγματα, αλλά και ότι η επωνυμία δεν συνδυάζεται μονοσήμαντα με την αποτίμηση σε χρήμα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός χαρακτηρίζει αδόκιμο τον τίτλο «Ήττα εναντίον ομάδας χωρίς όνομα - Ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Χόφενχαϊμ».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επισημαίνει επίσης ότι: «Ο ΟΦΗ δεν έγινε επώνυμος νικώντας την ομάδα σας. Απλώς, σας έγινε γνωστός. Σας δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσετε την πραγματική αξία μιας ευρωπαϊκής ομάδας παρά τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές της. Θα ήταν δίκαιο να την αναγνωρίσετε. Ανέφερα ότι η Χοφενχάιμ μας είναι γνωστή και σεβαστή. Διατελώ με τη βεβαιότητα ότι, παρά τον ατυχή χαρακτηρισμό που αποδώσατε στον ΟΦΗ, ο σεβασμός μεταξύ μας είναι αμοιβαίος».

Εδώ η μετάφραση από τα γερμανικά, της επιστολής – απάντησης που έστειλε ο Αλέξης Καλοκαιρινός στην Bild:

Θέλω να επισημάνω ως αδόκιμο τον χαρακτηρισμό, σε άρθρο της εφημερίδας σας, του ΟΦΗ, της ποδοσφαιρικής ομάδας της πόλης μου ως no-name. (Το άρθρο σας φέρει τον τίτλο: Ήττα εναντίον ομάδας χωρίς όνομα - Ευρωπαϊκή ταπείνωση για τη Χόφενχαϊμ).

Κατανοώ ότι ο ΟΦΗ σάς ήταν άγνωστος ως την ημέρα που νίκησε την γνωστή και σεβαστή σε όλους μας Χόφενχάιμ. Πράγματι, ήταν η πρώτη πρόσφατη σημαντική επιτυχία στην Ευρώπη της ομάδας που κέρδισε το Κύπελλο Ελλάδας, καθώς και το Supercup νικώντας την πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Η ιστορία του ΟΦΗ ξεκινά το 1925 και συνυφαίνεται με την ιστορία και τη ζωή της πόλης μου για περισσότερο από έναν αιώνα. Η πόλη μου, το Ηράκλειο στην Κρήτη, ενδεχομένως σας είναι γνωστή. Αν δεν σας είναι, ελπίζω να μη την χαρακτηρίσετε ανώνυμη. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο χαρακτηρισμός της ομάδας της πόλης μου ως ανώνυμης είναι υποτιμητικός. Είμαι βέβαιος ότι συμμερίζεσθε την άποψη ότι η υστέρηση σε χρηματιστηριακή αξία δεν σημαίνει ανωνυμία, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με αθλητικές επιδόσεις και επιτεύγματα. Η επωνυμία δεν συνδυάζεται μονοσήμαντα με την αποτίμηση σε χρήμα.

Ο ΟΦΗ δεν έγινε επώνυμος νικώντας την ομάδα σας. Απλώς, σας έγινε γνωστός. Σας δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσετε την πραγματική αξία μιας ευρωπαϊκής ομάδας παρά τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές της. Θα ήταν δίκαιο να την αναγνωρίσετε.

Ανέφερα ότι η Χοφενχάιμ μάς είναι γνωστή και σεβαστή. Διατελώ με τη βεβαιότητα ότι, παρά τον ατυχή χαρακτηρισμό που αποδώσατε στον ΟΦΗ, ο σεβασμός μεταξύ μας είναι αμοιβαίος».

Διαβάστε επίσης 

Ηράκλειο: Στην τελική ευθεία το εμβληματικό έργο της αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οφη Αλέξης Καλοκαιρινός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis