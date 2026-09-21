Καιρός: Έρχεται ισχυρό ψυχρό μέτωπο - Καταιγίδες και έως 60 τόνους νερού ανά στρέμμα

Ψυχρό μέτωπο αναμένεται να επηρεάσει την Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους από την Τρίτη (22/9).

Το ψυχρό μέτωπο είναι η ζώνη όπου ψυχρότερη αέρια μάζα εισέρχεται κάτω από θερμότερο και υγρότερο αέρα, τον οποίο αναγκάζει να ανυψωθεί απότομα, δημιουργώντας αστάθεια και ευνοώντας τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, τους συχνούς κεραυνούς και τις τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και έως 60 τόνους νερού ανά στρέμμα, δείτε χάρτες με το πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία.

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Η συγκεκριμένη μεταβολή από την Τρίτη έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (23/9) αναμένεται να επηρεάσει κυρίως το βορειοδυτικό Αιγαίο, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την κεντρική-βόρεια Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως σε Σποράδες και βόρεια/κεντρική Εύβοια, τοπικά περίπου 30-60 mm/24ωρο ( ή 30-60 τόνοι ανά στρέμμα) και πιθανώς τοπικά και υψηλότερα, ενώ στη Μαγνησία αναμένονται επίσης αξιόλογες ποσότητες, κυρίως στα παράκτια και θαλάσσια τμήματα.

Ψυχρό μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και έως 60 τόνους νερού ανά στρέμμα, δείτε χάρτες με το πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία.

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Τα φαινόμενα στις Σποράδες, την Χαλκιδική και την Εύβοια αναμένονται κυρίως από τις πρώτες ώρες της Τρίτης έως το απόγευμα, ενώ στη Μαγνησία θα επιμείνουν κατά τόπους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Η Αττική φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο, με σαφώς χαμηλότερα ύψη βροχής σε σχέση με τον κύριο πυρήνα των φαινομένων κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Τέλος σημαντική θα είναι και η απότομη πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 8 βαθμούς με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές ενώ στα ορεινά αύριο το βράδυ θα σημειωθούν και μονοψήφιες τιμές.

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