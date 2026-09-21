Δήμος Μαλεβιζίου: «Πράσινο φως» για τη δημοπράτηση του έργου προστασίας της ακτογραμμής της Αγίας Πελαγίας

Το «πράσινο φως» για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου «Κατασκευή Έργων Προστασίας της Ακτογραμμής της Αγίας Πελαγίας», συνολικού προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ, έδωσε η Δημοτική Επιτροπή Μαλεβιζίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης της Αγίας Πελαγίας.

Πρόκειται για ένα καθοριστικής σημασίας έργο για την περιοχή, για το οποίο η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Περιφέρεια Κρήτης.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας αναφερόμενος στο έργο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, τόνισε τη μεγάλη σημασία της παρέμβασης για την Αγία Πελαγία, επισημαίνοντας ότι σήμερα ένα σημαντικό τμήμα της παραλίας έχει πλέον εξαφανιστεί εξαιτίας της διάβρωσης.

Όπως υπογράμμισε, «η αποκατάσταση και προστασία της παραλίας αποτελεί ταυτόχρονα μια σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση. Η Αγία Πελαγία είναι ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς του Μαλεβιζίου και η παραλία αποτελεί βασικό στοιχείο της τουριστικής και επιχειρηματικής της ταυτότητας. Η δημιουργία μιας ασφαλούς, προστατευμένης και βιώσιμης παράκτιας ζώνης δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της περιοχής, ενισχύει την επισκεψιμότητα και την ελκυστικότητά της.»



Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει ένα διαχρονικό και ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα για την Αγία Πελαγία, καθώς σημαντικό τμήμα της παραλίας έχει υποστεί εκτεταμένη διάβρωση, με αποτέλεσμα να έχει περιοριστεί σημαντικά η φυσική της έκταση.

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Η παρέμβαση περιλαμβάνει δύο βασικές και αλληλένδετες δράσεις:





• την αναπλήρωση και αποκατάσταση της παραλίας, με στόχο την επαναφορά της παράκτιας ζώνης,



• την κατασκευή ύφαλου κυματοθραύστη μήκους 70 μέτρων, ο οποίος θα λειτουργεί ως έργο προστασίας της ακτογραμμής.



Ο ύφαλος κυματοθραύστης θα λειτουργεί ως μια αποτελεσματική «ασπίδα προστασίας» της παραλίας, συμβάλλοντας στη μείωση της ενέργειας των κυματισμών πριν αυτοί φτάσουν στην ακτή. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να περιοριστούν τα φαινόμενα διάβρωσης και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη μακροχρόνια σταθερότητα και βιωσιμότητα της παράκτιας ζώνης.



Η αποκατάσταση και προστασία της παραλίας της Αγίας Πελαγίας έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τους κατοίκους, αλλά και για τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία, καθώς η παραλία αποτελεί βασικό στοιχείο της τουριστικής ταυτότητας και της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής.

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