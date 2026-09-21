Ο γίγαντας από το Διάστημα που έπεσε στη Γη πριν από 80.000 χρόνια και δεν μετακινήθηκε ποτέ

Ο μεγαλύτερος γνωστός μεμονωμένος μετεωρίτης που έχει βρεθεί στη Γη δεν βρίσκεται σε κάποιο μουσείο. Ο Hoba παραμένει στο σημείο όπου έπεσε, στη βορειοανατολική Ναμίμπια, εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Με βάρος περίπου 60 τόνων, θεωρείται ο μεγαλύτερος γνωστός μεμονωμένος μετεωρίτης, αλλά και ο μεγαλύτερος φυσικός μεταλλικός όγκος που έχει εντοπιστεί στην επιφάνεια της Γης.

Ένα κομμάτι του Διαστήματος

Ο Hoba αποτελείται κυρίως από σίδηρο και νικέλιο και βρίσκεται κοντά στη φάρμα Hoba West. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι έφτασε στη Γη πριν από λιγότερα από 80.000 χρόνια, χωρίς να γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία της πτώσης του. Πρόκειται για τμήμα ενός ουράνιου σώματος, πιθανότατα αστεροειδούς, που ταξίδεψε για τεράστιο χρονικό διάστημα στο Διάστημα πριν φτάσει στον πλανήτη μας.

Παρά το τεράστιο μέγεθός του, ο Hoba δεν δημιούργησε έναν αντίστοιχα μεγάλο κρατήρα. Η αεροδυναμική του μορφή και η ανθεκτική μεταλλική του σύσταση πιθανότατα συνέβαλαν στο να επιβραδυνθεί κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα και να φτάσει στο έδαφος χωρίς να διαλυθεί ή να προκαλέσει καταστροφική πρόσκρουση.

Η ανακάλυψη

Ο μετεωρίτης παρέμεινε θαμμένος για χιλιάδες χρόνια και ανακαλύφθηκε μόλις το 1920, όταν ένας αγρότης χτύπησε πάνω του με το άροτρό του. Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη εικόνα ενός μετεωρίτη, ο Hoba είναι ένας μεγάλος, σχετικά επίπεδος και συμπαγής μεταλλικός όγκος που εξακολουθεί να βρίσκεται στο αρχικό σημείο της πτώσης του.

Μετά την ανακάλυψή του έγινε πόλος έλξης για επιστήμονες και επισκέπτες. Για να προστατευθεί από την αφαίρεση κομματιών και τη λεηλασία, ανακηρύχθηκε το 1955 εθνικό μνημείο της Ναμίμπια. Παρότι έχει υποστεί διάβρωση και έχει χάσει μικρές ποσότητες υλικού με το πέρασμα του χρόνου, παραμένει σε πολύ καλή κατάσταση. Η αξία του, όμως, δεν περιορίζεται στο μέγεθός του. Η σύστασή του προσφέρει στους επιστήμονες στοιχεία για τα υλικά από τα οποία σχηματίστηκαν τα ουράνια σώματα του πρώιμου Ηλιακού Συστήματος. Μελετώντας τον Hoba και άλλους μετεωρίτες, οι ερευνητές μπορούν να εξετάσουν υλικά παλαιότερα από τη Γη και να κατανοήσουν καλύτερα την ιστορία της κοσμικής μας γειτονιάς.

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