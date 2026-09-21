Άτοκος: Το ελληνικό νησί που έγινε viral παγκοσμίως για τα γουρούνια που κολυμπούν στη θάλασσα

Υπάρχει ένα μικρό ελληνικό νησί που μέχρι πρόσφατα γνώριζαν κυρίως όσοι ταξίδευαν με σκάφος στο Ιόνιο Πέλαγος.

Σήμερα, όμως, η Άτοκος έχει γίνει viral παγκοσμίως, όχι μόνο για τα τιρκουάζ νερά και το άγριο τοπίο της, αλλά κυρίως για τους απρόσμενους κατοίκους της: τα μαύρα γουρούνια που έχουν γίνει πρωταγωνιστές στα social media.

Το ακατοίκητο και ιδιωτικό νησί, κοντά στην Ιθάκη, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον ταξιδιωτών από πολλές χώρες χάρη στα κοπάδια μαύρων μεσογειακών χοίρων που κινούνται ελεύθερα στις ακτές, αλλά και στο εσωτερικό του νησιού.

Οι εικόνες με τα γουρούνια να βουτούν στη θάλασσα, να περπατούν ανάμεσα στους τουρίστες και να πλησιάζουν τα σκάφη έχουν κάνει τον γύρο του Instagram και του TikTok, χαρίζοντας στην Άτοκο μια θέση ανάμεσα στους πιο ασυνήθιστους viral προορισμούς του ελληνικού καλοκαιριού.

Η πρόσβαση στο νησί γίνεται κυρίως με τουριστικά σκάφη, ενώ εκδρομές προς την περιοχή πραγματοποιούνται και από τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά. Η δημοσιότητα που απέκτησε η Άτοκος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα βίντεο που καταγράφουν από κοντά τη συνύπαρξη των επισκεπτών με τους χοίρους.

Διεθνή μέσα και τουριστικά δημοσιεύματα έχουν αναδείξει τις εικόνες της Ατόκου. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως με τουριστικά σκάφη. Εκδρομές προς την περιοχή πραγματοποιούνται επίσης από τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά.

Οι χοίροι φαίνεται πως έχουν συνηθίσει την ανθρώπινη παρουσία. Περιφέρονται ελεύθερα αναζητώντας τροφή και, όταν η ζέστη γίνεται έντονη, μπαίνουν στη θάλασσα για να δροσιστούν. Σε ορισμένες εκδρομές, μάλιστα, χρησιμοποιούνται φρούτα για να προσελκύσουν τα ζώα κοντά στα σκάφη.

Έτσι, η Άτοκος απέκτησε και το δικό της ανεπίσημο παρατσούκλι: «Piggy Island».

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