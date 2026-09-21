Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο με τον Μαζωνάκη να ψέλνει τους Χαιρετισμούς της Παναγίας στο Άγιο Όρος

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Ένα ιδιαίτερο ντοκουμέντο από την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο Άγιον Όρος παρουσιάστηκε στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη όπου ο τραγουδιστής ακούγεται να ψέλνει τους Χαιρετισμούς της Παναγίας, απαγγέλλοντας από μνήμης αποσπάσματα από τον Ακάθιστο Ύμνο.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Άγιον Όρος, ο Γιώργος Μαζωνάκης επισκέφθηκε τη Μονή Ιβήρων και προσκύνησε την εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αφήγηση του φίλου του, συμμετείχε στην καθημερινότητα των μοναχών, ενώ μαγείρεψε και στον Αρσανά της Μονόπετρας.

«Ακολουθούσε την καθημερινότητα των μοναχών. Πήγαμε, είδαμε τον παπά Ευθύμη, του εξομολογήθηκε, του μίλησε», ανέφερε ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης

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