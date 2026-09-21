Οι τράπεζες που κόβουν πλέον τις συναλλαγές στο γκισέ με όρια και ωράρια λειτουργίας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Δυσκολεύουν σταδιακά τα πράγματα για όσους θέλουν να κάνουν συναλλαγές στα ταμεία των τραπεζικών καταστημάτων, καθώς έχουν θεσπιστεί νέοι περιορισμοί.

Πρόκειται για πρακτικές που δεν αφορούν το σύνολο του κλάδου και που διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα.

Ωστόσο, δείχνουν την τάση για το που οδεύουμε ως προς τις εγχρήματες συναλλαγές στο γκισέ, οι οποίες πάντως δεν είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων απαραίτητες.

Κι αυτό διότι υπάρχουν άλλα κανάλια αυτοεξυπηρέτησης εντός και εκτός τραπεζικών καταστημάτων, στα οποία μπορούν να γίνουν με ταχύτητα και ευκολία.

Οι υφιστάμενοι περιορισμοί

Αυτήν τη στιγμή τρεις από τους τέσσερις συστημικούς ομίλους έχουν ενεργοποιήσει περιορισμούς, οι οποίοι αφορούν στο ωράριο λειτουργίας ή στα όρια των συναλλαγών που είναι δυνατές σε γκισέ.

Πρόκειται για τους εξής:

- Alpha Bank

Τα ταμεία για εγχρήματες συναλλαγές λειτουργούν 08:00 - 11:00.

Το κατάστημα παραμένει ανοιχτό έως 14:00, αλλά μετά τις 11:00 οι συναλλαγές με μετρητά γίνονται σε ΑΤΜ ή Κέντρο Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ), που βρίσκεται εντός των καταστημάτων.

Δεν υπάρχει όριο για την εκτέλεση συναλλαγής στο γκισέ.

- Eurobank

Τα ταμεία είναι ανοιχτά 08:00–10:00 και 13:00–14:00 για εγχρήματες συναλλαγές.

Κατ΄ εξαίρεση το ωράριο μπορεί να διευρύνεται. Για παράδειγμα εφέτος από τις 2 Ιουνίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε επιλεγμένα καταστήματα ισχύει το 08:00–10:00 και 12:00–14:00.

Πρόκειται για μονάδες που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές.

Άλλο όριο για συναλλαγές στο γκισέ δεν υφίσταται.

- Εθνική Τράπεζα

Δεν εφαρμόζει ωράριο στις συναλλαγές στο γκισέ. Ωστόσο τις έχει καταστήσει αδύνατες για χαμηλά ποσά.

Ειδικότερα, τα ταμεία εξυπηρετούν μόνο τις ακόλουθες συναλλαγές:

- Ανάληψη μετρητών: Από 900 ευρώ και άνω

- Κατάθεση μετρητών: Από 2.000 ευρώ και άνω

- Πληρωμή λογαριασμών: Από 2.000 ευρώ και άνω

- Μεταφορά μεταξύ λογαριασμών της Εθνικής: Από 900 ευρώ και άνω

Για συναλλαγές χαμηλότερης αξίας από τα παραπάνω όρια, ο πελάτης εξυπηρετείται αναγκαστικά από ΑΤΜ ή ΚΑΣ εντός των κατασστημάτων.

- Πειραιώς

Είναι η μόνη τράπεζα που δεν περιορίζει τις συναλλαγές στα ταμεία των καταστημάτων της.

Καθόλη τη διάρκεια του ωραρίου τους, από τις 10:00 ως τις 14:00, το γκισέ λειτουργεί κανονικά χωρίς κανένα όριο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Ουρές στα ΚΥΔ για την προκαταβολή της επιδότησης τον Οκτώβριο – Τα «αγκάθια» με Κτηματολόγιο, Ε9

Ηράκλειο: Το mail της ΑΑΔΕ για δήθεν επιστροφή φόρου - Τι ζητούν από τους πολίτες

Ηράκλειο: Αγροτικό συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και αναποδογύρισε!







