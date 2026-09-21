Η… διεθνής 11άδα του ΟΦΗ

Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά συνολικά μια ενδεκάδα θα μπορούσαν να συμπληρώσουν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ, οι οποίοι θα φορέσουν τη φανέλα με το εθνόσημο στους προσεχείς αγώνες των Εθνικών ομάδων. Η συγκεκριμένη ενδεκάδα μάλιστα, θα μπορούσε να έχει και… αναπληρωματικό, έναν 12ο διεθνή, αλλά η κλήση του νεαρού Χρήστου Τσαλπατούρου ανακλήθηκε, λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού που αποκόμισε στο τελευταίο χρονικά ματς της Κ17.

Με τα γαλανόλευκα θα αγωνιστεί ξανά ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος θα ενισχύσει την Εθνική Ανδρών στις αναμετρήσεις του UEFA Nations League, όπου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Σερβία (24/9), τη Γερμανία (27/9 & 4/10) και την Ολλανδία (1/10).

Στις κλήσεις τις Εθνικής Ανδρών της Κύπρου βρίσκεται για μια ακόμη φορά ο Χρίστος Σιέλης. Στο πλαίσιο του UEFA Nations League, η Εθνική Κύπρου θα αγωνιστεί στις 25 και 28/9 με Μαυροβούνιο και Λετονία, ενώ στις 2 και 5/10 θα υποδεχθεί στην Κύπρο την Αρμενία και τη Λετονία.

Οι Κωνσταντίνος Κωστούλας, Γιάννης Αποστολάκης και Γιάννης Θεοδοσουλάκης βρίσκονται μεταξύ των επιλογών του ομοσπονδιακού προπονητή ενόψει των τριών αγώνων της Κ21 στα προκριματικά του U21 EURO 2027, απέναντι στη Γεωργία (26/9), στη Λετονία (1/10) και στη Βόρεια Ιρλανδία (6/10).

Οι Παύλος Καινουργιάκης, Θάνος Σιτμαλίδης και Μάνος Χνάρης κλήθηκαν για μια ακόμη φορά στην Εθνική Νέων, στης οποίας τις προπονήσεις θα συμμετάσχουν από τις 20 ως τις 25/9 στην Αθήνα.

Σε διεθνές τουρνουά στην Τσεχία θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Παίδων Κ17 (γενν. 2009) για τους αγώνες με την Σλοβακία (28/9), την Ελβετία (30/9) και την Τσεχία (3/10).

Αντίστοιχη εμπειρία ετοιμάζεται να ζήσει και ο ποδοσφαιριστής της Κ17 της Elite Ακαδημίας του ΟΦΗ, Στέφανος Καμπουράκης, ο οποίος θα συμμετέχει με την Εθνική ομάδα Κ16 σε διεθνές τουρνουά στην Γερμανία, όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Αυστρία (28/9), την Γερμανία (1/10) και την Πολωνία (4/10).

Τέλος, ο ποδοσφαιριστής της Κ19 της Elite Ακαδημίας του ΟΦΗ, Θανάσης Τούφας, κλήθηκε στην εθνική Βουλγαρίας Κ19 για προπονήσεις και φιλικούς αγώνες που θα γίνουν το προσεχές διάστημα στην Σερβία.

"Συνολικά 11 διεθνείς της ομάδας, γεγονός το οποίο αποτελεί τιμή τόσο για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές όσο και για ολόκληρη την οικογένεια της ομάδας, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική δουλειά που γίνεται καθημερινά σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες της ΠΑΕ ΟΦΗ."αναφέρει ανακοίνωση τησ ΠΑΕ