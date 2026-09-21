Φθηνή βενζίνη: Έρχεται στα πρατήρια -Πόσο θα κοστίζει και τι θα περιέχει

Η φθηνή βενζίνη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, καθώς οι υψηλές τιμές των καυσίμων επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος μετακίνησης για εκατομμύρια οδηγούς.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή έχουν εντείνει την πίεση στην αγορά καυσίμων, οδηγώντας αρκετές χώρες στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η βιοαιθανόλη και τα νέα μείγματα βενζίνης, όπως το E20, έρχονται στο προσκήνιο ως πιθανές λύσεις για τη μείωση του κόστους ανεφοδιασμού. Πρόκειται για καύσιμα που μπορούν να έχουν χαμηλότερη τιμή από την κλασική αμόλυβδη, ενώ παράλληλα συνδέονται με προσπάθειες περιορισμού των εκπομπών ρύπων.

Ο κόσμος του αυτοκινήτου αποτελεί διαχρονικά έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κλάδο, ο οποίος εξελίσσεται συνεχώς και, αρκετές φορές, καλείται να προσαρμοστεί με ταχύτητα στις νέες συνθήκες αλλά και στις ανάγκες που διαμορφώνονται.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι, ακόμη και σε περιόδους έντονων οικονομικών κρίσεων, το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού για το αυτοκίνητο δεν έπαψε ουσιαστικά ποτέ να υφίσταται, αλλά απλώς μετατοπίστηκε.

Στο πλαίσιο αυτό, ένας από τους τομείς που έχει δεχθεί ιδιαίτερα έντονες πιέσεις την τελευταία πενταετία και καλείται να προσαρμοστεί με γρήγορους ρυθμούς στις νέες εξελίξεις είναι και αυτός των καυσίμων. Και αυτό γιατί οι τιμές τους έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της συζήτησης, ιδιαίτερα μετά τις σημαντικές ανατιμήσεις που καταγράφηκαν στη σκιά των γεωπολιτικών εξελίξεων και των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

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Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν μεταφραστεί σε σημαντικά πρόσθετα κόστη για τους οδηγούς, εντείνοντας την πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ως αποτέλεσμα, αρκετά κράτη έχουν προχωρήσει στη λήψη μέτρων με στόχο τον περιορισμό του κόστους μετακίνησης.

Φυσικά, έχουμε δει πως σε αρκετές περιπτώσεις οι κυβερνήσεις έχουν προχωρήσει στη λήψη μέτρων που μειώνουν την τιμή της βενζίνης, είτε μέσω της μείωσης του φόρου στα καύσιμα είτε μέσω άλλων αντίστοιχων παρεμβάσεων. Ωστόσο, η Ευρώπη φαίνεται πως αντιμετωπίζει με επιφύλαξη τέτοιες κινήσεις, καθώς θεωρεί ότι δημιουργούν ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών, ιδιαίτερα για εκείνες τις χώρες που δεν διαθέτουν την ίδια οικονομική δυνατότητα να εφαρμόσουν αντίστοιχα μέτρα.

Έτσι, η λύση στην οποία φαίνεται να στρέφεται και να δίνει μεγαλύτερη έμφαση η Ευρώπη αφορά σε μεγάλο βαθμό τη χρήση αιθανόλης και βιοαιθανόλης. Πρόκειται για λύσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε ευρεία κλίμακα, με στόχο τη μείωση του κόστους των καυσίμων και, κατ’ επέκταση, του ποσού που καλούνται να πληρώνουν οι οδηγοί σε κάθε ανεφοδιασμό.

Υπενθυμίζεται πως στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αν και σε περιορισμένο βαθμό, χρησιμοποιείται ήδη σε αρκετές χώρες ηβενζίνη E85. Ένα δευτερογενές καύσιμο, το οποίο προκύπτει έπειτα από μείξη γεωργικής αιθανόλης (65% έως 85%) με αμόλυβδη βενζίνη.

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Ο λόγος για τον οποίον η εν λόγω βενζίνη έχει αρχίσει να διαδίδεται σημαντικά είναι ακριβώς το πιο οικονομικό της προφίλ καθώς επωφελείται από χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, και ως εκ τούτου κοστίζει λιγότερο από το μισό σε σχέση με την αμόλυβδη 95 οκτανίων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η τιμή της είναι εντυπωσιακά χαμηλότερη σε σχέση με εκείνη της κλασικής αμόλυβδης, καθώς στο εξωτερικό, όπου διατίθεται ευρέως, κυμαίνεται περίπου στα 0,70-0,80 ευρώ το λίτρο. Έτσι, οι οδηγοί μπορούν να εξοικονομούν κατά μέσο όρο έως και 550 ευρώ για κάθε 10.000 χιλιόμετρα που διανύουν, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη μορφή βενζίνης.

Η εν λόγω βενζίνη θεωρείται ήδη νόμιμη στην Ευρώπη και χρησιμοποιείται σε χώρες όπως η Φινλανδία, η Σουηδία αλλά και η Γαλλία, όπου περίπου το 30% των σταθμών προσφέρει τον συγκεκριμένο τύπο της βενζίνης.

Ωστόσο, σημαντικό είναι να διευκρινιστεί πως η συγκεκριμένη βενζίνη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα αυτοκίνητα, αλλά μόνο από ειδικά οχήματα διπλού καυσίμου (FFV) ή κινητήρες που έχουν υποστεί τον απαραίτητο ειδικό προγραμματισμό.﻿

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η χρήση της σε συμβατικούς κινητήρες βενζίνης απαγορεύεται, καθώς η υψηλή περιεκτικότητα σε αιθανόλη μπορεί να προκαλέσει διάβρωση σε εξαρτήματα του συστήματος τροφοδοσίας, αλλά και φθορές σε λαστιχάκια, τσιμούχες και άλλα μέρη του κυκλώματος καυσίμου.

Αυτός είναι και ο λόγος που η Ευρώπη αναζητά ταυτόχρονα διαρκώς και άλλες λύσεις για το πρόβλημα της ανατίμησης των καυσίμων. Έτσι, στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκεται εδώ και καιρό η συζήτηση για τη νομιμοποίηση και την ελεύθερη χρήση ενός διαφορετικού καυσίμου, του E20 στα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στα όρια της Ηπείρου.﻿

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Ουσιαστικά, το E20είναι ένας τύπος βενζίνης που αποτελείται από μείγμα 20% βιοαιθανόλης και 80% συμβατικής βενζίνης, ενώ δημιουργήθηκε με στόχο να μειώσει τις εκπομπές ρύπων και το κόστος μετακίνησης.

Σημειώνεται δε πως και εδώ μιλάμε για μια βενζίνη που αναμένεται να είναι σημαντικώς φθηνότερη από τη συμβατική βενζίνη λόγω των χαμηλότερων περιβαλλοντικών φόρων, ενώ μειώνει σημαντικά το ανθρακικό αποτύπωμα των οχημάτων.

Παράλληλα, και αυτός ο τύπος εντείνει και το ρίσκο διάβρωσης σε κινητήρες που δεν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένοι, κάτι που αποτελεί και το λόγο που η Ε.Ε. δεν είναι ακόμη έτοιμη να προχωρήσει στην πλήρη εφαρμογή του μέτρου.

Τέλος, να πούμε πως αντίστοιχη λογική ως προς τις ανατιμήσεις των καυσίμων ακολουθείται και στις ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση της χώρας πρόσφατα ανακοίνωσε πως πλέον κάνει νόμιμη τη σημαντική αύξηση της περιεκτικότητας της βενζίνης σε αιθανόλη, καθιστώντας ουσιαστικά νόμιμη την πώληση του καυσίμου E15. Τ﻿ο Ε15 αποτελεί έναν τύπου βενζίνης που περιέχει έως και 15% αιθανόλη, κάτι που σημαίνει πως προσφέρεται σε πολύ χαμηλότερες τιμές.

Σημειώνεται ότι, με βάση τα τρέχοντα δεδομένα και μετά τη σχετική μετατροπή του νομίσματος, η μέση τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή από περίπου 90 λεπτά του ευρώ έως 1,10 ευρώ ανά λίτρο.

Πρόκειται για μια τιμή που μπορεί να φαίνεται ιδιαίτερα χαμηλή για τα δεδομένα της Ευρώπης, ωστόσο αποτελεί σημαντική αύξηση για τις ΗΠΑ, αν αναλογιστεί κανείς ότι μόλις πριν από λίγους μήνες η μέση τιμή είχε ως ταβάνι τα 70 λεπτά το λίτρο κατά μέσο όρο.

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