Μισθοί εκπαιδευτικών 2026: Πόσα παίρνουν μόνιμοι, νεοδιόριστοι και αναπληρωτές

Νέα δεδομένα ισχύουν από την 1η Απριλίου 2026 για τις αποδοχές των εκπαιδευτικών, με τα καθαρά ποσά να διαμορφώνονται ανάλογα με το Μισθολογικό Κλιμάκιο, τα χρόνια υπηρεσίας, την οικογενειακή κατάσταση αλλά και το αν πρόκειται για μόνιμο, νεοδιόριστο ή αναπληρωτή εκπαιδευτικό.

Οι μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις καταγράφονται στα πρώτα χρόνια υπηρεσίας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην περίπτωση των νεοδιόριστων. Το ποσό των 819 ευρώ που εμφανίζεται για το ΜΚ1 δεν αποτελεί τον κανονικό μηνιαίο μισθό τους, αλλά αφορά τον πρώτο πλήρη μήνα κατά τον οποίο επιβάλλεται η πρόσθετη κράτηση για την εγγραφή στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί

Για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς οι καθαρές αποδοχές ξεκινούν από 923 ευρώ στο ΜΚ1 και αυξάνονται σταδιακά ανάλογα με την προϋπηρεσία, φτάνοντας στα 1.561,1 ευρώ στο ΜΚ19, για όσους έχουν περισσότερα από 36 χρόνια υπηρεσίας.

Μισθολογικό Κλιμάκιο Προϋπηρεσία Καθαρά ΜΚ1 0–2 χρόνια 923 € ΜΚ2 2–4 χρόνια 959,6 € ΜΚ3 4–6 χρόνια 995,4 € ΜΚ4 6–8 χρόνια 1.031,2 € ΜΚ5 8–10 χρόνια 1.067 € ΜΚ6 10–12 χρόνια 1.102,8 € ΜΚ7 12–14 χρόνια 1.138,6 € ΜΚ8 14–16 χρόνια 1.174,4 € ΜΚ9 16–18 χρόνια 1.210,2 € ΜΚ10 18–20 χρόνια 1.246 € ΜΚ11 20–22 χρόνια 1.281,8 € ΜΚ12 22–24 χρόνια 1.317,6 € ΜΚ13 24–26 χρόνια 1.353,4 € ΜΚ14 26–28 χρόνια 1.389 € ΜΚ15 28–30 χρόνια 1.425 € ΜΚ16 30–32 χρόνια 1.460,8 € ΜΚ17 32–34 χρόνια 1.495 € ΜΚ18 34–36 χρόνια 1.528,1 € ΜΚ19 36+ χρόνια 1.561,1 €

Η εξέλιξη είναι σταδιακή, καθώς απαιτούνται αρκετά χρόνια υπηρεσίας μέχρι οι καθαρές αποδοχές να ξεπεράσουν αισθητά τα 1.000 ευρώ.

Τι αλλάζει με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό

Τα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα μπορούν να επιταχύνουν τη μισθολογική εξέλιξη. Η αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου οδηγεί σε προώθηση κατά δύο Μισθολογικά Κλιμάκια, ενώ ο διδακτορικός τίτλος κατά έξι ΜΚ, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η κατάταξη σε υψηλότερο ΜΚ αυξάνει αντίστοιχα τις αποδοχές, ενώ το τελικό ποσό που καταβάλλεται στον εκπαιδευτικό επηρεάζεται και από τις κρατήσεις και την οικογενειακή του κατάσταση.

Νεοδιόριστοι: Η περίπτωση των 819 ευρώ

Για τους νεοδιόριστους υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια που μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένη εικόνα για τον πραγματικό μισθό τους.

Οι νεοδιόριστοι εγγράφονται στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και στον πρώτο πλήρη μήνα στον οποίο γίνεται η σχετική κράτηση, ένας εκπαιδευτικός στο ΜΚ1 μπορεί να εμφανιστεί με καθαρές αποδοχές 819 ευρώ.

Το ποσό αυτό δεν είναι ο σταθερός μηνιαίος μισθός του νεοδιόριστου. Πρόκειται για την ειδική περίπτωση του πρώτου πλήρους μήνα με την πρόσθετη κράτηση του ΜΤΠΥ.

Μετά την εφαρμογή της συγκεκριμένης κράτησης, τα ποσά ανά ΜΚ διαμορφώνονται ως εξής:

ΜΚ Προϋπηρεσία Καθαρά ΜΚ1 0–2 χρόνια 819 €* ΜΚ2 2–4 χρόνια 959 € ΜΚ3 4–6 χρόνια 995 € ΜΚ4 6–8 χρόνια 1.031 € ΜΚ5 8–10 χρόνια 1.067 € ΜΚ6 10–12 χρόνια 1.102 € ΜΚ7 12–14 χρόνια 1.138 € ΜΚ8 14–16 χρόνια 1.174 €

*Τα 819 ευρώ αφορούν την ειδική περίπτωση του πρώτου πλήρους μήνα στο ΜΚ1, λόγω της κράτησης για την εγγραφή στο ΜΤΠΥ.

Στους νεοδιόριστους προβλέπεται επίσης οικογενειακή παροχή, η οποία ανέρχεται σε 70 ευρώ μικτά για ένα παιδί και 120 ευρώ για δύο παιδιά.

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

Διαφορετική είναι η εικόνα για τους αναπληρωτές. Οι καθαρές αποδοχές ξεκινούν από 1.009 ευρώ στο ΜΚ1 και φτάνουν στα 1.248 ευρώ στο ΜΚ7, για εκπαιδευτικούς με 12 έως 14 χρόνια προϋπηρεσίας.

ΜΚ Προϋπηρεσία Καθαρά ΜΚ1 0–2 χρόνια 1.009 € ΜΚ2 2–4 χρόνια 1.048,7 € ΜΚ3 4–6 χρόνια 1.088,6 € ΜΚ4 6–8 χρόνια 1.128,5 € ΜΚ5 8–10 χρόνια 1.168,4 € ΜΚ6 10–12 χρόνια 1.208,3 € ΜΚ7 12–14 χρόνια 1.248 €

Και στους αναπληρωτές προβλέπεται οικογενειακή παροχή, η οποία ανέρχεται σε 64 ευρώ για ένα παιδί, 124 ευρώ για δύο, 204 ευρώ για τρία και 249 ευρώ για τέσσερα παιδιά.

Πότε καταβάλλονται οι μισθοί

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί πληρώνονται σε δύο καταβολές κάθε μήνα, συνήθως στις 12 και στις 26, με πιθανές μικρές μεταβολές όταν μεσολαβούν αργίες ή Σαββατοκύριακα. Το ίδιο καθεστώς ακολουθούν και οι νεοδιόριστοι όταν ενταχθούν κανονικά στη μισθοδοσία των μονίμων.

Οι αναπληρωτές πληρώνονται μία φορά τον μήνα, για τα δεδουλευμένα του προηγούμενου μήνα. Η καταβολή γίνεται συνήθως την πρώτη εργάσιμη ημέρα πριν από τις 10 του μήνα, με αποτέλεσμα η πληρωμή να πραγματοποιείται συχνά στις 9.

Πέρα από τους αριθμούς των Μισθολογικών Κλιμακίων, το ύψος των αποδοχών αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να εργαστούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Για έναν νεοδιόριστο ή αναπληρωτή μπορεί να προκύπτουν έξοδα ενοικίου, μετακίνησης ή ακόμη και διατήρησης δεύτερου νοικοκυριού, τα οποία περιορίζουν σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα.

Έτσι, η μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών δεν αποτυπώνεται μόνο στο ποσό που αναγράφεται στη μισθοδοσία, αλλά και στο πραγματικό κόστος που συνοδεύει την υπηρεσία τους, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια.

Με πληροφορίες από alfavita.gr

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