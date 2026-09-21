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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Στο ΠΑΓΝΗ ανήλικος ΑΜΕΑ που κατάπιε κάλτσα σε σχολικό χωρίς επίβλεψη

παγνη 3χρονος
clock 19:58 | 21/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα σοκαριστικό περιστατικό που φέρνει στην επιφάνεια τις τραγικές ελλείψεις στις δομές ειδικής αγωγής και υγείας συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες το Ηράκλειο.

Ένας 14χρονος μαθητής με βαριά αναπηρία κατέληξε στο νοσοκομείο, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, κατάπιε την κάλτσα του μέσα στο σχολικό όχημα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του από τις Αρχάνες προς το ΕΕΕΚ Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό.

Το περιστατικό αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο ένα χρόνιο και επικίνδυνο πρόβλημα: την έλλειψη εξειδικευμένων συνοδών στα σχολικά δρομολόγια των παιδιών με αναπηρία.

Όπως καταγγέλλει η οικογένεια, παρά τα επανειλημμένα και επίμονα αιτήματά τους προς τους αρμόδιους φορείς, το παιδί μεταφερόταν χωρίς την απαραίτητη επίβλεψη, αφήνοντας έναν έφηβο με βαριά νοητική υστέρηση και προβλήματα συμπεριφοράς ουσιαστικά αβοήθητο σε μια διαδρομή υψηλού κινδύνου.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου προς το παρόν νοσηλεύεται στην  Παιδοχειρουργική Κλινική. Σύμφωνα με τις τελευταίες ιατρικές ενημερώσεις, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, ενώ έχει προγραμματιστεί γαστροσκόπηση για την ασφαλή αφαίρεση του αντικειμένου.

Η ανάρτηση της μητέρας που καταγγέλλει έλλειψη χειρουργικών τραπεζιών και αναισθησιολόγου:

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