Φυτικά ροφήματα: Υποχωρούν οι πωλήσεις – Επιστρέφουν οι καταναλωτές στο γάλα

Μετά τη μεγάλη άνοδο που σημείωσαν τα προηγούμενα χρόνια, τα φυτικά ροφήματα φαίνεται να χάνουν μέρος της δυναμικής τους, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται ξανά στο παραδοσιακό γάλα.

Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις φυτικών υποκατάστατων γάλακτος μειώθηκαν κατά 5,4% σε όγκο, ενώ το γάλα αμυγδάλου κατέγραψε πτώση 7,9%. Αντίστοιχη τάση καταγράφεται και στη Βρετανία, ενώ σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ισπανία η ανάπτυξη της κατηγορίας επιβραδύνεται.

Η υποχώρηση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη μείωση των τιμών του γάλακτος, αλλά και στη μεγαλύτερη προσοχή των καταναλωτών στα συστατικά των φυτικών ροφημάτων και στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Παράλληλα, το αυξημένο κόστος ζωής ενισχύει την επιλογή οικονομικότερων προϊόντων.

Popcorn-flavoured oat milk in your coffee? Or cinnamon roll? Or neither. In the past year the volume of plant-based alternatives to milk sold in America has fallen by 5.4%, says a market-research firm https://t.co/EzzBzmViJF — The Economist (@TheEconomist) September 19, 2026

Οι εταιρείες του κλάδου επιχειρούν πλέον να ανανεώσουν το ενδιαφέρον με νέες γεύσεις και προϊόντα, όπως ροφήματα με matcha, cinnamon roll, φιστίκι και πεκάν, στοχεύοντας κυρίως το νεότερο καταναλωτικό κοινό.

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