ΔΕΥ.21 Σεπ 2026 14:04
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φυτικά ροφήματα: Υποχωρούν οι πωλήσεις – Επιστρέφουν οι καταναλωτές στο γάλα

φυτικά γάλατα
clock 17:32 | 21/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μετά τη μεγάλη άνοδο που σημείωσαν τα προηγούμενα χρόνια, τα φυτικά ροφήματα φαίνεται να χάνουν μέρος της δυναμικής τους, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται ξανά στο παραδοσιακό γάλα.

Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις φυτικών υποκατάστατων γάλακτος μειώθηκαν κατά 5,4% σε όγκο, ενώ το γάλα αμυγδάλου κατέγραψε πτώση 7,9%. Αντίστοιχη τάση καταγράφεται και στη Βρετανία, ενώ σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ισπανία η ανάπτυξη της κατηγορίας επιβραδύνεται.

Η υποχώρηση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη μείωση των τιμών του γάλακτος, αλλά και στη μεγαλύτερη προσοχή των καταναλωτών στα συστατικά των φυτικών ροφημάτων και στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Παράλληλα, το αυξημένο κόστος ζωής ενισχύει την επιλογή οικονομικότερων προϊόντων.

Οι εταιρείες του κλάδου επιχειρούν πλέον να ανανεώσουν το ενδιαφέρον με νέες γεύσεις και προϊόντα, όπως ροφήματα με matcha, cinnamon roll, φιστίκι και πεκάν, στοχεύοντας κυρίως το νεότερο καταναλωτικό κοινό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σητεία: Μάχη μέχρι το πρωί με τις φλόγες – Τι λέει στο ekriti ο δήμαρχος Γιώργος Ζερβάκης

Κρήτη: Μετανάστες φιλοξενούνται προσωρινά σε ... κιόσκια στην παραλιακή

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γάλα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis