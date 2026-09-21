Η τέχνη του αυγού: Όλα κρίνονται στα λεπτά

Το βράσιμο ενός αυγού μπορεί να φαίνεται απλή διαδικασία, όμως ο χρόνος μαγειρέματος είναι καθοριστικός για το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη και λίγα λεπτά διαφορά μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την υφή του αυγού, από έναν απαλά ρευστό και κρεμώδη κρόκο έως ένα πλήρως σφιχτό αυγό.

Για ένα σωστά βρασμένο αυγό, το νερό θα πρέπει να βρίσκεται σε ήπιο και σταθερό βρασμό. Μόλις τοποθετήσετε τα αυγά στο νερό, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση, με τον χρόνο να προσαρμόζεται ανάλογα με το αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

Αν προτιμάτε ένα πολύ μαλακό αυγό, με τον κρόκο να παραμένει αρκετά ρευστός, περίπου 5 λεπτά είναι αρκετά. Για ένα αυγό με πιο σταθερό ασπράδι και κρόκο που παραμένει ελαφρώς κρεμώδης, μπορείτε να επιλέξετε έναν ενδιάμεσο χρόνο. Αντίθετα, για ένα πλήρως βρασμένο αυγό, με σταθερό κρόκο και ασπράδι, ο χρόνος μπορεί να φτάσει περίπου τα 10 λεπτά.

Η επιλογή του σωστού χρόνου εξαρτάται από το πώς θέλετε να απολαύσετε το αυγό. Ένα πιο μαλακό αυγό είναι ιδανικό για πρωινό ή για να συνοδεύσει φρυγανισμένο ψωμί, ενώ ένα σφιχτό βραστό αυγό αποτελεί εξαιρετική επιλογή για σαλάτες, σάντουιτς, σνακ και πολλές ακόμη συνταγές.

Με λίγη προσοχή στον χρόνο και στη θερμοκρασία του νερού, μπορείτε εύκολα να πετύχετε κάθε φορά την υφή που προτιμάτε και να απολαύσετε ένα νόστιμο, σωστά βρασμένο αυγό.

Διαβάστε επίσης

Το όμορφο φυτό που φέρνει πλούτο και ευημερία στο σπίτι ή το γραφείο σας

Τι θα φάμε σήμερα; Χυλωμένη φασολάδα με σελινόριζα και θυμάρι