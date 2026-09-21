ΗΠΑ: Τα τηλεοπτικά κανάλια αρνούνται να καλύψουν εκδηλώσεις με τον Τραμπ

Οι μεγάλες αμερικανικές τηλεοπτικές εταιρείες δεν θα μεταδώσουν ζωντανά εκδηλώσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την στέρηση πρόσβασης στον Λευκό Οίκο σε τρία τηλεοπτικά κανάλια, ανέφερε το Politico επικαλούμενο επιστολή του Μπράιαν Μπόουτον, επικεφαλής του παραρτήματος του καναλιού Fox News στην Ουάσινγκτον.

«Με το παρόν ενημερώνουμε ότι, από σήμερα, το τηλεοπτικό δίκτυο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως ομαδική κάλυψη του Προέδρου», έγραψε ο Μπόουτον στο email που έλαβε το Politico.

Η επιστολή ανέφερε ότι οι τηλεοπτικές εταιρείες προχώρησαν σε αυτό το βήμα μετά την απαγόρευση από τον Τραμπ των CNN, MS NOW και Politico από τον Λευκό Οίκο. Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι κύριες τηλεοπτικές εταιρείες που συμμετέχουν στον Τύπο του Λευκού Οίκου περιλαμβάνουν τα Fox News, CBS, ABC και NBC.

Σε αντίθεση με την συνήθη πρακτική, το πρόγραμμα της Δευτέρας του Λευκού Οίκου που ανακοινώθηκε το βράδυ της 20ής Σεπτεμβρίου δεν περιλαμβάνει καμία ένδειξη σχετικά με το ποια τηλεοπτική εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για τη μετάδοση γεγονότων που αφορούν τον πρόεδρο. Το Politico ανέφερε ότι η άρνηση αυτή μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στη ροή φωτογραφιών και βίντεο που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Τραμπ στην 81η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Τραμπ αρνήθηκε την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο στα CNN, MS NOW και Politico για διάδοση ψευδών πληροφοριών σχετικά με την κυβέρνησή του. Είπε ότι ο κατάλογος των απαγορευμένων μέσων ενημέρωσης θα μπορούσε να επεκταθεί, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα ανατροπής της απόφασής του. Οι ανταποκριτές και το τεχνικό προσωπικό των μέσων ενημέρωσης έχασαν την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο στις 19 Σεπτεμβρίου.

Οι κύριες γενικές πολιτικές συζητήσεις της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης θα ξεκινήσουν στις 22 Σεπτεμβρίου.

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