Συγκινεί η μητέρα του Πέτρου Πολυχρονίδη για τον θάνατο Μαζωνάκη

Η μητέρα του Πέτρου Πολυχρονίδη θυμήθηκε τα χρόνια που η οικογένειά της και η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, “μεγάλωσαν” μαζί, στην ίδια γειτονιά, περιγράφοντας τον τραγουδιστή ως «το παιδί της παρέας».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην κόρη της που "έφυγε" από τη ζωή στα 33 της χρόνια.

«Τον Γιώργο τον γνωρίσαμε εδώ όταν μπήκαμε στο σπίτι το ’81. Έξι χρόνια διαφορά έχουν με τον Πέτρο, μεγαλώσανε μαζί τα παιδιά. Μαζεύονταν στην ταράτσα του σπιτιού. Ήταν της ξαδέρφης μου ο άντρας και του έδινε το μικρόφωνο και τραγούδαγε και κάνανε όλα τα παιδιά παρέα κάτω και στην πιλοτή. Όντως ήταν το παιδί της παρέας. Ήμασταν μια οικογένεια», είπε χαρακτηριστικά.

«Πόνεσα πολύ, πονέσαμε πολύ όλη η πολυκατοικία γιατί φύγανε τρία παιδιά από εδώ. Έφυγε το κορίτσι μου πρώτα, η Μαρία μου, 33 ετών. Έφυγε μετά από πάνω ο κύριος, 52 ετών και έφυγε τώρα και ο Γιώργος μας. Απ’ αυτό το σπίτι εδώ έφυγαν τρία παιδιά».

«Το ποτήρι αυτό της κυρίας Κλειώς το έχουμε πιει εμείς πριν δεκατρία χρόνια. Το ξέρω, την καταλαβαίνω. Πήγα το πρωί, τον προσκύνησα. Καλό παράδεισο να έχει. Να τον βάλει σε ένα καλό σημείο ο Θεούλης γιατί έκανε πολλά πράγματα φιλανθρωπικά απ’ ό,τι μαθαίνω κι εγώ», είπε συγκινημένη η μητέρα του Πέτρου Πολυχρονίδη.

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