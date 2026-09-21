ΟΦΗ: Για τους δικούς μας ήρωες!

Υπάρχουν αγώνες που δεν δίνονται εντός των τεσσάρων γραμμών ενός γηπέδου, αλλά έξω από αυτό.

Αγώνες που κρίνονται στην ανθρωπιά, στην αλληλεγγύη, στην προσφορά και στη δύναμη να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον σε κάθε μάχη, σε κάθε πρόκληση.

Ο ΟΦΗ, σε συνεργασία με την “Παρέα της Αγάπης” προχώρησε για έκτη συνεχόμενη χρονιά σε μια σημαντική κοινωνική δράση αφιερωμένη στα παιδιά που δίνουν ή έδωσαν στο παρελθόν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και βγήκαν νικητές.

Με αρωγό το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η ομάδα μας διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία στο Παγκρήτιο Στάδιο, παρέχοντας ένα δωρεάν εισιτήριο για τον αγώνα με τον Asteras AKTOR σε κάθε έναν που έδωσε αίμα για τα παιδιά.

Παράλληλα, παιδιά που στο παρελθόν έδωσαν με επιτυχία τη δική τους μάχη απέναντι στη νόσο, πρόσφεραν από μια ζωγραφιά σε κάθε ποδοσφαιριστή και συνόδευσαν τους ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων και τους διαιτητές κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι οικογένειες των παιδιών αλλά και μέλη του συλλόγου “Η Παρέα της Αγάπης” φιλοξενήθηκαν στη Θύρα 2 του Παγκρήτιου Σταδίου, απ’ όπου παρακολούθησαν τον αγώνα.