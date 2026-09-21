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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εντυπωσιακό φινάλε στο Agios Nikolaos Cliff Diving 2026(vid)

βουτιεσ
clock 18:29 | 21/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με εντυπωσιακές καταδύσεις από ύψος άνω των 20 μέτρων ολοκληρώθηκε στον Άγιο Νικόλαο το Agios Nikolaos Cliff Diving 2026. Για δύο ημέρες, 17 αθλητές από την Ευρώπη και την Αμερική προσέφεραν μοναδικό θέαμα στη Λίμνη Βουλισμένη, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε αγώνες, μουσική, πυροτεχνήματα, νυχτερινές καταδύσεις και drone show.

Στις τελικές κατατάξεις, πρώτη στις γυναίκες αναδείχθηκε η Maike Halbisch και στους άνδρες ο Jan Wilko Heinzel.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια του προγράμματος το βράδυ της Κυριακής ήταν το drone show. Τα drones κινήθηκαν στον ουρανό πάνω από τη Λίμνη, δημιουργώντας σχηματισμούς που έγιναν ορατοί από τα σημεία όπου είχαν συγκεντρωθεί οι θεατές. Το show αποτέλεσε μία από τις τελευταίες μεγάλες εικόνες της φετινής διοργάνωσης και έδωσε έναν θεαματικό επίλογο στο αγωνιστικό και αθλητικό σκέλος.Το διήμερο ολοκληρώθηκε με τη συναυλία του Διονύση Σχοινά. Ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή μπροστά από τη Λίμνη, παρουσιάζοντας στο κοινό παλιές και νέες επιτυχίες του.

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