Σοκαριστική δολοφονία στη Βραζιλία: Πυροβόλησαν 10 φορές και σκότωσαν 41χρονο μπροστά στις κόρες του

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Άγρια δολοφονία με θύμα έναν 41χρονο, ο οποίος εκτελέστηκε μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών του, σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βραζιλία.

Η δολοφονία σημειώθηκε τη στιγμή που ο Εντέσιο Ζεσούς ντος Σάντος που ήταν σε αυτοκίνητο μαζί με τις δύο κόρες του, αναχωρούσε από πρατήριο υγρών καυσίμων.

Όπως φαίνεται από βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρισκόταν ο 41χρονος και τα δύο κορίτσια πλησίασαν δύο κρανοφόροι που επέβαιναν σε μηχανή.

Στη συνέχεια σταμάτησαν δίπλα στο παράθυρο του οδηγού και συνολικά πυροβόλησαν 10 φορές προς τον 41χρονο.

ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ

UM HOMEM FOI ASSASSINADO QUANDO CALIBRAVA OS PNEUS 🛞 DO CARRO 🚘 COM VÁRIOS DISPAROS DE ARMA 🔫 DE FOGO 🔥 EM UM POSTO DE GASOLINA ⛽️ pic.twitter.com/G6hB63vN0z — Jonatan Claudio (@JonatanClaudio7) September 20, 2026





Τρομαγμένη η μια από τις κόρες του θύματος βγήκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει, με το κορίτσι να επιστρέφει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα στο αυτοκίνητο για την αδελφή της που είχε μείνει «παγωμένη» στο πίσω κάθισμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη για τη δολοφονία, ούτε και έχει δοθεί κάποια πληροφορία για τα κίνητρα των δύο δολοφόνων.

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O 41χρονος Εντέσιο Ζεσούς ντος Σάντος που έπεσε νεκρός

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