Σαντορίνη: Αποχέτευση με… προδιαγραφές πριν από 3.600 χρόνια (βίντεο)

Ένα εντυπωσιακό δείγμα τεχνολογίας και υγειονομικής οργάνωσης, που προκαλεί εντύπωση ακόμη και σήμερα, αποκαλύπτει ο προϊστορικός οικισμός του Ακρωτηρίου στη Θήρα. Στη Δυτική Οικία, στον χώρο 4α, έχει εντοπιστεί αποχωρητήριο της Εποχής του Χαλκού, με ειδικό κάθισμα δίπλα σε παράθυρο για τον αερισμό και απευθείας σύνδεση με το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο μέσω πήλινων αγωγών.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο οργάνωσης των Μινωιτών στη διαχείριση του νερού και των λυμάτων. Στην Κνωσό έχουν βρεθεί εκτεταμένα υπόγεια δίκτυα από πήλινους και λίθινους αγωγούς, με κλίση ώστε να απομακρύνονται τα λύματα, ενώ στις μινωικές πόλεις υπήρχαν δημόσια και ιδιωτικά αποχωρητήρια που καθαρίζονταν με τη ροή του νερού.

Το Ακρωτήρι κατοικήθηκε ήδη από την Ύστερη Νεολιθική περίοδο, περίπου το 4500 π.Χ., και εξελίχθηκε σε σημαντικό αστικό κέντρο.

Η πόλη γνώρισε μεγάλη ακμή μέχρι την ηφαιστειακή έκρηξη που την κάλυψε με παχιά στρώματα τέφρας. Οι συστηματικές ανασκαφές ξεκίνησαν το 1967 από τον Σπυρίδωνα Μαρινάτο και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, έχοντας φέρει στο φως μόνο ένα μικρό μέρος της προϊστορικής πόλης.

Πολυώροφα κτίρια, τοιχογραφίες, εργαστήρια, αποθηκευτικοί χώροι και προηγμένα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης συνθέτουν την εικόνα μιας ιδιαίτερα ανεπτυγμένης κοινωνίας, που πριν από χιλιάδες χρόνια είχε ήδη οργανώσει με εντυπωσιακό τρόπο την καθημερινότητα και τη διαχείριση των βασικών υποδομών της.

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