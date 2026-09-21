ΗΠΑ και Κίνα δεν κατέληξαν σε συμφωνία για παράταση της εμπορικής εκεχειρίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για την παράταση της εμπορικής τους εκεχειρίας, με τις προμήθειες σπάνιων γαιών να συγκαταλέγονται στα σημεία διαφωνίας, ανέφεραν οι Financial Times (FT), επικαλούμενοι αμερικανικές πηγές μετά από συνομιλίες μεταξύ του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, και του Κινέζου αντιπροέδρου της κυβέρνησης Χε Λίφενγκ στη Νέα Υόρκη στις 20 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το άρθρο, οι διαφωνίες αφορούν κυρίως τη διάρκεια της παράτασης της συμφωνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για μια εξάμηνη παράταση, ενώ το Πεκίνο θέλει η συμφωνία να παραταθεί για το υπόλοιπο της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Επιπλέον, μια πηγή των FT ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι η Κίνα εκπληρώνει μόνο περίπου τα δύο τρίτα των δεσμεύσεών της σχετικά με τις προμήθειες σπάνιων γαιών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να διατηρήσουν τη σταθερότητα στο εμπόριο που παρατηρήθηκε τον τελευταίο χρόνο.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών πραγματοποιήθηκαν ενόψει της επίσημης επίσκεψης του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επίσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 23-25 ​​Σεπτεμβρίου κατόπιν πρόσκλησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: