Ηράκλειο: Ένα βήμα πιο κοντά το αστικό λεωφορείο στο Αστυνομικό Μέγαρο

Προχωρούν οι διαδικασίες για να μπορεί το αστικό λεωφορείο να φτάνει μέχρι το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών που μετακινούνται με την αστική συγκοινωνία. Μιλώντας εκ νέου σήμερα στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου Δημήτρης Σπυριδάκης ανέφερε ότι η τεχνική υπηρεσία έκανε αυτοψία στον χώρο δυτικά του Αστυνομικού Μεγάρου και διαπίστωσε ότι πρόκειται για δημόσιο χώρο.

Όπως είπε, από τη στιγμή που πρόκειται για δραστηριότητα του Αστικού ΚΤΕΛ, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει η συγκεκριμένη λύση. Η αυτοψία έδειξε ότι απαιτούνται ορισμένες μικρές, αλλά απαραίτητες, παρεμβάσεις στον χώρο, με τον κ. Σπυριδάκη να ξεκαθαρίζει ότι ο Δήμος δεν έχει πρόβλημα να τις προχωρήσει.

Το επόμενο βήμα είναι η πρόταση να συζητηθεί στην Επιτροπή Κυκλοφορίας και, εφόσον εγκριθεί, να ακολουθήσει η Δημοτική Επιτροπή και στη συνέχεια η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Στόχος είναι να διαμορφωθεί ο χώρος κατάλληλα, ώστε το λεωφορείο να μπορεί να φτάνει έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο, να αποβιβάζει με ασφάλεια τους πολίτες, να κάνει αναστροφή και να συνεχίζει κανονικά το δρομολόγιό του. Σήμερα υπάρχει στάση του Αστικού ΚΤΕΛ στη συμβολή των οδών Ορακίων και Καρτερού, σε σχετικά κοντινή απόσταση από το Αστυνομικό Μέγαρο.

Ωστόσο, όπως έχει αναδειχθεί, το πρόβλημα είναι ότι από το σημείο της αποβίβασης μέχρι το Μέγαρο δεν υπάρχει ασφαλής υποδομή για πεζούς, ούτε καν κανονικό πεζοδρόμιο. Έτσι, η λύση που πλέον δρομολογείται έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, επιτρέποντας την προσέγγιση του λεωφορείου στο ίδιο το Αστυνομικό Μέγαρο, χωρίς να απαιτείται από τους πολίτες να διανύουν το συγκεκριμένο τμήμα της διαδρομής πεζή, σε συνθήκες που δεν προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια.

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