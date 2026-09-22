Εστία μικροβίων το σφουγγάρι της κουζίνας - Πώς να το απολυμάνεις και τι να χρησιμοποιείς αντί αυτού

Το σφουγγάριπου χρησιμοποιείς καθημερινά για να πλένεις τα πιάτα μπορεί να είναι ένα από τα πιο μολυσμένα αντικείμενα της κουζίνας. Βέβαια, το πόσο «βρώμικο» γίνεται εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης του, το πόσο συχνά καθαρίζεται και, κυρίως, από το πόσο συχνά αντικαθίσταται.

Τα σφουγγάρια μπορούν να παγιδεύουν υπολείμματα τροφών και όταν στη συνέχεια παραμένουν για ώρες ζεστά και υγρά, δημιουργείται ένα περιβάλλον όπου μπορούν να αναπτυχθούν βακτήρια, τα οποία στη συνέχεια ενδέχεται να μεταφερθούν στα χέρια, τα πιάτα, τους πάγκους και άλλες επιφάνειες της κουζίνας.

Και εδώ έρχεται ο δικός σου ρόλος: όταν δεν τα φροντίζεις σωστά, τα σφουγγάρια μπορεί να αποτελέσουν εστία δυνητικά επιβλαβών βακτηρίων, μεταξύ των οποίων το E. coli και ο σταφυλόκοκκος, σύμφωνα με τον Don Schaffner, επικεφαλής του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο Rutgers. Ορισμένα στελέχη αυτών των βακτηρίων μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσουν λοιμώξεις ή τροφική δηλητηρίαση.

Μάλιστα, ο κίνδυνος τροφιμογενών ασθενειών είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συμβουλεύει να μην χρησιμοποιούνται σφουγγάρια για τον καθαρισμό πιάτων και μαχαιροπίρουνων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει απαραίτητα να αποχαιρετήσεις το σφουγγάρι της κουζίνας. Η σωστή χρήση και φροντίδα του μπορεί να περιορίσει τον κίνδυνο. Υπάρχουν όμως και άλλες επιλογές.

Ειδικοί σε θέματα ασφάλειας τροφίμων εξηγούν ποια εργαλεία προτιμούν στις δικές τους κουζίνες και τι κάνουν για να περιορίσουν την ανάπτυξη και τη μετάδοση βακτηρίων.

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Βούρτσα για τα πιάτα

Κανένα εργαλείο καθαρισμού δεν είναι εντελώς απαλλαγμένο από ανάγκες συντήρησης. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι οι βούρτσες πιάτων μπορεί να είναι πιο υγιεινές από τα σφουγγάρια.

Ο βασικός λόγος είναι απλός: οι τρίχες της βούρτσας στεγνώνουν πολύ πιο γρήγορα από ένα σφουγγάρι. Όσο λιγότερο παραμένει υγρό το εργαλείο, τόσο δυσκολότερο είναι για τα βακτήρια να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν.

Οι τρίχες, οι οποίες μπορεί να είναι πλαστικές ή να κατασκευάζονται από φυσικά υλικά, όπως μπαμπού ή ξύλο οξιάς, κάνουν επίσης πιο εύκολο τον εντοπισμό και την απομάκρυνση υπολειμμάτων και βρωμιάς.

Ήξερες ότι ο φούρνος μικροκυμάτων του γραφείου σου είναι εστία βακτηρίων;

Φυσικά, και οι βούρτσες χρειάζονται τακτικό καθαρισμό και απολύμανση ή αντικατάσταση. Θα πρέπει να τις συχνά, ιδανικά καθημερινά, με ζεστό νερό και σαπούνι και στη συνέχεια να τις τοποθετείς σε σημείο όπου μπορούν να στραγγίξουν και να στεγνώσουν, με τις τρίχες προς τα κάτω. Στη συνέχεια θα πρέπει να απολυμαίνονται. Πολλές πλαστικές βούρτσες μπορούν να μπουν και στο πλυντήριο πιάτων, αλλά θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.

Υπάρχει όμως ένα μειονέκτημα: οι βούρτσες δεν είναι η καλύτερη επιλογή για τον καθαρισμό επιφανειών. Οι τρίχες δεν έρχονται σε τόσο μεγάλη επαφή με τους πάγκους όπως τα σφουγγάρια και μπορεί να προκαλέσουν γρατζουνιές σε ορισμένα υλικά, όπως κάποιες αντικολλητικές επιφάνειες. Εκεί μπορεί να φανεί χρήσιμο ένα πανί κουζίνας.

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Πανί ή πετσέτα για πλύσιμο και στέγνωμα

Τα πανιά κουζίνας, τα οποία μπορεί να είναι κατασκευασμένα από βαμβάκι, λινό ή ακόμη και κυτταρίνη φυτικής προέλευσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για το πλύσιμο όσο και για το στέγνωμα των πιάτων.

Όταν διατηρούνται καθαρά και στεγνά, μπορεί να αποτελούν πιο υγιεινή επιλογή από τα σφουγγάρια. Το σημαντικό είναι να έχεις αρκετά πανιά και, ιδανικά, να χρησιμοποιείς ένα καθαρό κάθε μέρα.

Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς να τα πλένεις και έτσι, αφενός καθαρίζονται, αφετέρου απολυμαίνονται με τις υψηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, στεγνώνουν συνήθως γρηγορότερα από τα σφουγγάρια, περιορίζοντας έτσι τις συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη βακτηρίων.

Αν προτιμάς να συνεχίσεις να χρησιμοποιείς σφουγγάρι πιάτων, οι ειδικοί συνιστούν να το απολυμαίνεις καθημερινά, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιείται συχνά.

Υπάρχουν τρεις βασικές μέθοδοι:

1. Στο πλυντήριο πιάτων

Τοποθέτησε το σφουγγάρι στο πλυντήριο πιάτων. Εάν η συσκευή διαθέτει πρόγραμμα απολύμανσης, επίλεξε αυτό.

2. Στον φούρνο μικροκυμάτων, πάντα βρεγμένο

Τοποθέτησε το σφουγγάρι σε ένα μικρό σκεύος, κάλυψέ το ελαφρώς με καθαρό νερό και βάλε το στον φούρνο μικροκυμάτων για περίπου 1 λεπτό. Προσοχή: μην τοποθετείς ποτέ στεγνό σφουγγάρι στον φούρνο μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να πάρει φωτιά.

Αφού κρυώσει, στύψε το καλά και άφησέ το σε σημείο όπου μπορεί να στεγνώσει εντελώς.

3. Με βραστό νερό

Τοποθέτησε το σφουγγάρι στον νεροχύτη και ρίξε πάνω του βραστό νερό από κατσαρόλα ή βραστήρα. Άφησέ το να κρυώσει αρκετά ώστε να μπορείς να το αγγίξεις, στύψε το και άφησέ το να στεγνώσει.

Πότε πρέπει να πετάξεις το σφουγγάρι;



Μόλις αρχίσουν να εμφανίζονται φθορές ή επίμονη βρωμιά που δεν απομακρύνεται εύκολα, το σφουγγάρι θα πρέπει να αντικαθίσταται. Μην το πολυσκέφτεσαι!

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