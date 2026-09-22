Συνταξιούχος ακρωτηριάστηκε και στα δύο πόδια -Χρειάστηκαν... 29 ραντεβού για να διαγνωστεί κοινή πάθηση

Ένας συνταξιούχος αναγκάστηκε να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού χρειάστηκαν 29 ιατρικά ραντεβού και τέσσερα χρόνια για να διαγνωστεί μια συχνή πάθηση.

Ο 80χρονος Νικ Όλσεν επισκέφθηκε τον οικογενειακό του γιατρό το 2020, όταν άρχισε να αισθάνεται πόνο στα πόδια και τα πέλματά του. Θεωρώντας ότι ο πόνος συνδεόταν με τα προβλήματα στη μέση που τον ταλαιπωρούσαν επί χρόνια, ο γιατρός τον παρέπεμψε σε ορθοπεδικό.

Ακολούθησαν χρόνια επισκέψεων σε ιατρικούς συμβούλους, ειδικούς και οικογενειακούς γιατρούς, καθώς και αμέτρητες εξετάσεις και απεικονιστικοί έλεγχοι, ενώ ο πόνος του συνέχιζε να επιδεινώνεται, σύμφωνα με τη Daily Mail. Κάθε φορά έφευγε με νέες οδηγίες και θεραπείες, μεταξύ άλλων να «περπατά περισσότερο», να βάζει πάτους στα παπούτσια του ή να παίρνει χάπια για τη χοληστερόλη.

Ο ημι-συνταξιούχος οικονομικός σύμβουλος από το Τάγκμπι του Λέστερσαϊρ κατέρρευσε μάλιστα κάποια στιγμή, ενώ είδε τα μεγάλα δάχτυλα των ποδιών του να «ανοίγουν» και να αιμορραγούν, προτού τελικά εντοπιστεί απόφραξη στις αρτηρίες των κάτω άκρων του. Διαγνώστηκε με περιφερική αρτηριακή νόσο (PAD), μια πάθηση που προκαλεί στένωση των αρτηριών λόγω συσσώρευσης λιπαρών εναποθέσεων στα τοιχώματά τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αποφράξεις.

Η συχνή αυτή πάθηση επηρεάζει έναν στους πέντε ανθρώπους άνω των 60 ετών και μπορεί να διαγνωστεί με μια απλή εξέταση Doppler, η οποία χρησιμοποιεί υπερήχους για να μετρήσει τη ροή του αίματος. Ωστόσο, μέχρι να διαγνωστεί ο Όλσεν, ήταν πλέον πολύ αργά και η κατάσταση είχε προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε ήταν απίθανο να ανταποκριθεί στη θεραπεία.

Υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική και στη συνέχεια σε δύο επεμβάσεις bypass για να ανοίξουν ξανά οι αρτηρίες, όμως όταν και αυτές απέτυχαν, αναγκάστηκε να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών. Και τα δύο πόδια ενδέχεται να είχαν σωθεί, εάν είχε διαγνωστεί νωρίτερα.

Το κόστος της μακροχρόνιας θεραπείας του για το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) εκτιμάται επίσης σε 1 εκατομμύριο λίρες. Ωστόσο, το ποσό αυτό θα ήταν ένα κλάσμα του κόστους εάν η πάθησή του είχε διαγνωστεί εγκαίρως.

Πραγματοποίησε 29 διαφορετικά ραντεβού μέχρι να διαγνωστεί

Τα αρχικά συμπτώματα του Όλσεν περιλάμβαναν πόνο, πρησμένα πόδια και απώλεια τριχών στα κάτω άκρα - όλα αναγνωρισμένα σημάδια περιφερικής αρτηριακής νόσου. Η σύζυγός του, Φιόνα, δήλωσε ότι η εξέταση Doppler θα είχε εντοπίσει γρήγορα το πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος στα πόδια του.

Αντί γι’ αυτό, υποβλήθηκε σε μια σειρά εξετάσεων, μεταξύ των οποίων μαγνητικές τομογραφίες, ακτινογραφίες και αιματολογικές εξετάσεις, κατά τη διάρκεια των επόμενων τεσσάρων ετών. Η μητέρα ενός παιδιού, η οποία είναι συνταξιούχος καθηγήτρια ταξιδιών και τουρισμού, δήλωσε: «Το Doppler είναι μια απλή εξέταση - από αυτήν μπορείς να καταλάβεις αν υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος. Όμως κανείς δεν του έκανε για χρόνια».

«Το μόνο για το οποίο μιλούσε συνεχώς ο Νικ ήταν ο πόνος. Έλεγε ότι ήταν σαν να τον μαχαίρωνε κάποιος με ένα μεγάλο μαχαίρι. Υποβλήθηκε σε κάθε είδους εξετάσεις και είδε κάθε είδους γιατρούς, χειρουργούς και ειδικούς. Τελικά, μετά από τέσσερα χρόνια, κάποιος κοίταξε τον υπέρηχό του και είπε: "Θεέ μου, αυτό είναι σοβαρό". Δοκίμασαν τα πάντα, αλλά μας έμεινε μόνο ο ακρωτηριασμός», πρόσθεσε.

«Η φροντίδα του Νικ από την αρχή μέχρι το τέλος κόστισε στο NHS περισσότερες από 1 εκατομμύριο λίρες - αν η πάθηση είχε εντοπιστεί εξαρχής, το κόστος θα μπορούσε να ήταν ένα κλάσμα αυτού του ποσού. Θα μπορούσε να είχε κάνει αγγειοπλαστική τότε, όταν η κατάσταση ήταν ακόμη σε αρχικό στάδιο, με κόστος περίπου 1.000 λίρες για το NHS - και θα είχε σώσει τα πόδια του. Είχε 29 διαφορετικά ραντεβού προτού πάρει διάγνωση. Είναι απαράδεκτο. Πρέπει να εξαχθούν συμπεράσματα».

Η εξωφρενική γνωμάτευση μετά τη διάγνωση

Για μήνες μετά το πρώτο του ραντεβού, ο Όλσεν συνέχισε να αναζητά απαντήσεις για την αιτία του πόνου του, ο οποίος μετατράπηκε σε αγωνία, ενώ η κινητικότητά του περιοριζόταν ολοένα περισσότερο. Κατά τη διάρκεια διακοπών στην Τενερίφη, τον Ιανουάριο του 2024, ένα από τα νύχια των ποδιών του άνοιξε και άρχισε να αιμορραγεί έντονα. Ωστόσο, χρειάστηκαν ακόμη εννέα μήνες έως ότου ένας διαφορετικός ποδίατρος τον ρωτήσει αν είχε υποβληθεί σε εξέταση Doppler.

Η Όλσεν, η οποία πλέον είναι η αποκλειστική φροντίστρια του συζύγου της, δήλωσε: «Του έκανε τελικά το Doppler και δεν ακούγονταν καθόλου ήχοι από την κυκλοφορία του αίματος. Τότε καταλάβαμε ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή».

Παραπέμφθηκε για ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), μια εξέταση που καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Παράλληλα, παραπέμφθηκε σε νοσοκομείο αγγειακών παθήσεων, όπου ένας ειδικός εντόπισε ότι έπασχε από χρόνια περιφερική αρτηριακή νόσο. Παρά τη διάγνωση, σύμφωνα με τη σύζυγό του, του είπαν απλώς να περπατά 10.000 βήματα την ημέρα και του χορηγήθηκαν χάπια για τη χοληστερόλη.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Όλσεν κατέρρευσε από τον πόνο και δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει. Μετά από τρεις ακόμη επισκέψεις στο νοσοκομείο, ένας διαφορετικός γιατρός εξέτασε τον υπέρηχο και σήμανε συναγερμό. Ο Όλσεν υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική - μια διαδικασία για την αποκατάσταση της ροής του αίματος μέσω αποφραγμένων αρτηριών - όμως η επέμβαση δεν είχε αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε αρτηριακό bypass, μια μεγάλη και επικίνδυνη χειρουργική επέμβαση διάρκειας 13 ωρών, η οποία και πάλι δεν είχε αποτέλεσμα. Η σύζυγός του δήλωσε: «Σε αυτό το σημείο ο πόνος για τον Νικ ήταν αφόρητος, οπότε η επόμενη επιλογή ήταν ο ακρωτηριασμός».

Το δεξί του πόδι - το οποίο είχε υποστεί τη μεγαλύτερη βλάβη - ακρωτηριάστηκε κάτω από το γόνατο τον Απρίλιο του 2025. Μέσα σε δύο εβδομάδες από την επιστροφή του στο σπίτι μετά τον ακρωτηριασμό, το δεύτερο πόδι του εμφάνισε έλκος και χρειάστηκε να υποβληθεί σε δεύτερο ακρωτηριασμό τον Ιούλιο του 2025.

Δύναμη ψυχής

Ο Όλσεν, ο οποίος έχει επίσης δύο γιους από προηγούμενη σχέση, πέρασε μήνες επίπονης αποκατάστασης, χρησιμοποιώντας προσθετικά μέλη προκειμένου να μπορέσει να περπατήσει ξανά. Τον Ιούνιο του 2026, ήταν αρκετά δυνατός ώστε να συνοδεύσει την 30χρονη κόρη του, Έμα Όλσεν, στην εκκλησία για τον γάμο της.

Η Φιόνα δήλωσε: «Ο Νικ είναι πολύ γενναίος και δεν λέει πολλά, αλλά κάθε τόσο τον ακούω να παίρνει μια βαθιά ανάσα από τον πόνο-φάντασμα στα ακρωτηριασμένα άκρα. Ξέρω ότι έχει κάποιες πολύ σκοτεινές σκέψεις, αλλά ο σύζυγός μου είναι τόσο δυνατός. Ο Νικ τα καταφέρνει τόσο καλά χάρη στην τεράστια δύναμη και αντοχή του».

Ο Όλσεν δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι κανένας από τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησα γνώριζε τι ήταν η περιφερική αρτηριακή νόσος. Όλα τα συμπτώματα αγνοήθηκαν. Μετά τον ακρωτηριασμό, είναι δύο ή τρεις εβδομάδες αφότου επιστρέψεις στο σπίτι που η πραγματικότητα σε χτυπά και φτάνεις στην πιο σκοτεινή ψυχολογική κατάσταση. Πέρασα απαρατήρητος. Όμως η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί, εάν διαγνωστεί αρκετά νωρίς. Δεν θα μπορούσα να είμαι πουθενά χωρίς τη Φιόνα στο πλευρό μου».

Η Όλσεν έχει ξεκινήσει πλέον εκστρατεία ενημέρωσης, με στόχο να γίνει γνωστό σε περισσότερους ανθρώπους ποια είναι τα συμπτώματα της περιφερικής αρτηριακής νόσου που παρουσίαζε ο σύζυγός της - μεταξύ άλλων πόνος στα πόδια και τα πέλματα ακόμη και σε κατάσταση ηρεμίας, πρησμένα δάχτυλα και απώλεια τριχών στα κάτω άκρα.

Η ίδια δήλωσε: «Όλη αυτή η υπόθεση ήταν ένα χάος. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορώ να εκτονώσω τον θυμό μου είναι να βοηθήσω ανθρώπους στο μέλλον. Ακόμη και οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο - η περιφερική αρτηριακή νόσος μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί, εάν εντοπίσεις έγκαιρα τα σημάδια».

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