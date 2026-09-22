Ρόδος: Νεκρός πυροσβέστης σε επιχείρηση βοήθειας περιπατητών

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο πυροσβέστης που τραυματίστηκε, νωρίτερα σήμερα (22/9) το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές, σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Κρητηνία και Σιάννα της Ρόδου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30, όταν υπήρξε ειδοποίηση για βοήθεια σε τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσε πυροσβέστης που υπηρετεί στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση. Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος.

Ακολούθησε επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσής του από το δύσβατο σημείο και ο πυροσβέστης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για την εξέλιξη του περιστατικού.

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