Ηράκλειο: Χτυπήθηκαν τα αμπέλια από τη βροχή – Τι γίνεται με τις δηλώσεις ζημιάς

Σημαντικές ζημιές στα αμπέλια της ΠΕ Ηρακλείου έχει προκαλέσει η πρόσφατη βροχόπτωση, με ένα μέρος της παραγωγής να παραμένει ακόμη ατρύγητο. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης για θέματα ποιοτητας ζωής στην ύπαιθρο και παλιός αμπελουργός Πρίαμος Ιερωνυμάκης, περίπου το 15 με 20% του συνολικού αμπελώνα παραμένει ατρύγητο, καθώς οι παραγωγοί σε αρκετές περιοχές έχουν υποστεί ζημιές και δεν έχουν προχωρήσει στον τρύγο.

Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο για τα επιτραπέζια σταφύλια, καθώς η βροχή είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσουν οι εξαγωγές, με συνέπεια να χαθεί σημαντικό μέρος της εμπορικής τους αξίας. Ο κ. Ιερωνυμάκης προειδοποιεί ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για νέα βροχόπτωση την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, κινδυνεύει πλέον να χαθεί και η αξία των οινοστάφυλων που παραμένουν στα αμπέλια.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές από την πρόσφατη βροχόπτωση μπορούν να προχωρήσουν σε δήλωση ζημιάς, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και να εξεταστεί η δυνατότητα αποζημίωσης. Όπως διευκρίνισε ο κ. Ιερωνυμάκης, οι δηλώσεις θα πρέπει να γίνουν άμεσα, μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, στα κατά τόπους ΚΕΠ που αντιστοιχούν στην περιοχή όπου βρίσκονται τα αγροτεμάχια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους έχουν ήδη τρυγήσει. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ιερωνυμάκης, παραγωγοί που έχουν ολοκληρώσει τον τρύγο δεν θα πρέπει να δηλώσουν ζημιές σε αμπέλια που πλέον δεν μπορούν να ελεγχθούν, καθώς απαιτείται να υπάρχει δυνατότητα αυτοψίας από γεωπόνο για την καταγραφή της ζημιάς.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Στο μικροσκόπιο συνταξιούχος οδοντίατρος για θεραπείες αντιγήρανσης και "αποτοξίνωσης"

Ηράκλειο: Καλύτερα το βρέφος που το χτύπησε βαριά η μητέρα του