Βούλγαρη: «Σταματήστε να γράφετε ότι έχω πάει στην κλινική – Αν είχα πάει, θα το είχα καταγγείλει»

Η Ανθή Βούλγαρη ξεκαθάρισε μέσα από την εκπομπή "Κοινωνία Ωρα mega" πως δεν έχει επισκεφθεί ποτέ το ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11 που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Επειδή έχουν ακουστεί πολλά και με την ευκαιρία να πω κάτι. Σας παρακαλώ, σταματήστε αυτά τα άρθρα που γράφετε ότι έχω πάει κι εγώ σε αυτή την κλινική. Αν είχα πάει, πιστέψτε με εκτός του ότι θα το είχα καταγγείλει αν καταλάβαινα ότι είναι παράνομο, θα το είχα πει κιόλας. Δεν κρυβόμαστε εδώ πέρα», τόνισε η Ανθή Βούλγαρη.

«Το θέμα είναι ότι πήγαινε πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολλοί διάσημοι γιατί πίστευαν ότι έτσι θα αποκτήσουν ευεξία και καλύτερη υγεία και ενέργεια. Βλέπεις, όμως, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα», συμπλήρωσε

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