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Κρήτη: Απαγόρευση εισόδου στο Φαράγγι της Σαμαριάς λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Φαράγγι της Σαμαριάς
clock 15:07 | 22/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει και αύριο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, το Φαράγγι της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους του, λόγω δυσμενών καιρικών προγνώσεων.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, στην περιοχή του Ξυλοσκάλου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες που ενδέχεται να φτάσουν τα 9 mm, ενώ στην περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως και τα 8 mm.

Οι συγκεκριμένες τιμές ξεπερνούν τα θεσμοθετημένα όρια ασφαλείας που έχουν εγκριθεί από την Αντιπεριφέρεια Χανίων για τη λειτουργία του εθνικού δρυμού.

Με γνώμονα την προστασία και την ασφάλεια των περιπατητών, κρίθηκε απαραίτητο να μην επιτραπεί η είσοδος στο κοινό.Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει δυναμική.

Σε περίπτωση που τα νεότερα στοιχεία της ΕΜΥ δείξουν βελτίωση του καιρού, ο ΟΦΥΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε νέα ανακοίνωση αύριο το πρωί στις 06:30 π.μ., προκειμένου να επαναξιολογηθεί η δυνατότητα λειτουργίας του φαραγγιού.

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